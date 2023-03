Čo viete o veľkonočných zvykoch? Predstaví ich Ponitrianske múzeum

Nitra 22. marca (TASR) - Ukážky tradičných remesiel i jarných a veľkonočných zvykov ponúkne podujatie, ktoré v dňoch 22. a 23. marca ponúka deťom Ponitrianske múzeum v Nitre.



Ako informovali organizátori, v dielničkách majstrov budú môcť žiaci základných škôl nahliadnuť pod prsty regionálnym majstrom pri výrobe originálnych výrobkov. Okrem korbáčov to budú aj košíky, kvokane i veľkonočné kraslice. "Deti si môžu vyskúšať aj tradičné techniky pri ich výrobe," doplnilo múzeum.



Návštevníci podujatia sa dozvedia, ako chutí veľkonočná kuchyňa a aké tradičné jedlá ju v minulosti tvorili. "Zistia, čo je keltíš, kalkíš, kukuričianka, calta či judáše i to, ako a z akých surovín sa pripravovali. Prípravu keltíšov či judášov si môžu deti vyskúšať aj samy," uviedli organizátori.



Vzdelávací program Nesieme Morenu zasa ukáže, čo charakterizovalo veľkonočné obdobie v tradičnom prostredí. "Návštevníci sa dozvedia, kto boli Morena, Smrť, Kyselica či Dedko, čo je to letečko, hájik či májik," dodali organizátori.