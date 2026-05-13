Ponitrianske múzeum predstaví tvorbu Kataríny Borguľovej
Autor TASR
Nitra 13. mája (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje výstavu diel maliarky Kataríny Borguľovej. Otvorí ju slávnostná vernisáž, ktorá sa bude v priestoroch múzea konať 20. mája o 17. hodine.
Ako informovali organizátori, výstava s názvom Krajina živá predstaví autorkinu tvorbu, ktorá sa dlhodobo zameriava na fenomén krajiny a jej neustálym premenám. „Jej plátna nie sú len statickými záznamami prostredia, ale i pulzujúcimi organizmami, v ktorých sa odráža samotný život a energia prírody,“ uviedlo múzeum.
Výstava prostredníctvom maľby sprevádza novú expozíciu Ponitrianskeho múzea s názvom Medzi brehmi Nitry. Tá prináša komplexný pohľad na rieku Nitra ako dynamický prírodný aj historický fenomén, ktorý zásadne formoval krajinu, biodiverzitu i urbanistický vývoj mesta pod Zoborom.
