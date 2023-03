Ponitrianske múzeum predstaví veľkonočné tradície

Nitra 3. marca (TASR) – Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje vzdelávací interaktívny program venovaný tradíciám Veľkej noci. Ako informovali organizátori, 22. a 23. marca sú pre návštevníkov pripravené ukážky maľovaných kraslíc, prútených remesiel i tradícií.



Program ponúkne aj tvorivé dielne s tradičnými receptami z veľkonočnej kuchyne, výrobu veľkonočných dekorácií i vzdelávaciu interaktívnu aktivitu Nesieme Morenu. "V dielničkách majstrov budú predstavené prútené remeslá. Deti budú môcť nahliadnuť pod prsty regionálnym majstrom pri výrobe originálnych výrobkov, nielen korbáčov, ale aj košíkov a vyskúšať si tradičné techniky pri ich výrobe," uviedlo múzeum.



Ako chutí tradičná veľkonočná kuchyňa je názov workshopu, ktorý ukáže, aké tradičné jedlá sa konzumovali v čase veľkonočných sviatkov. "Návštevníci zistia, čo sú to keltíš, kukuričianka, calta či judáše i to, ako sa tieto jedlá pripravovali. Sami si môžu vyskúšať ich prípravu a ochutnať vybrané veľkonočné dobroty," povedala Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.



Interaktívny program Nesieme Morenu zasa predstaví veľkonočné obdobie v našich tradíciách. Prezradí kto boli Morena, Smrť, Kyselica či Dedko, čo sú letečko, hájik, májik i to, aké jedlá sa konzumovali na Zelený štvrtok. "Tvorivá dielňa Veľkonočná nádielka je určená školákom, s ktorými si spoločne vytvoríme peknú veľkonočnú výzdobu. Kreativitu a tvorivosť uplatníme pri výrobe veľkonočných dekorácií z prírodných materiálov. Vyrobenou dekoráciou budú môcť deti vyzdobiť triedu či múzeum," doplnila Vilčeková.