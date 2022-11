Ponitrianske múzeum predstavuje slovenské betlehemy

Nitra 4. novembra (TASR) – Betlehemy z rôznych oblastí najmä Nitrianskeho kraja predstavuje Ponitrianske múzeum v Nitre. Výstava Z klenotnice kultúrneho dedičstva – Slovenský Betlehem je v priestoroch múzea sprístupnená do 16. januára budúceho roka, informovala kurátorka výstavy Patrícia Žáčiková.



Vystavené drevené a keramické betlehemy pochádzajú najmä z okolia Nitry, Topoľčian a Novej Bane. "Ľudoví výrobcovia betlehemov vianočné mystérium často zasádzali do domácich pomerov, preto nesú ich výrobky charakteristické znaky kraja svojho vzniku. Základný motív jasličiek – zobrazenie Kristovho narodenia, Svätá rodina, pastieri a mudrci však zostávajú v ich tvorbe nemenné," skonštatovala Žáčiková.



Rezbárske diela, ktoré výstava predstavuje, pochádzajú predovšetkým z dielne rezbárov Štefana Doskoča zo Zlatna, Štefana Trnku a Miroslava Mišíka z Novej Bane, Jozefa Halma z Bošian. Patria do zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre, ale aj okolitých múzeí – Pohronského múzea v Novej Bani a Tribečského múzea v Topoľčanoch.



Návštevníci môžu obdivovať aj diela súčasných nitrianskych rezbárov, ku ktorým patrí betlehem rezbára Petra Šranka z Veľkého Lapáša, vystavený v roku 2021 vo Vatikáne a požehnaný Svätým Otcom, či drevený betlehem Štefana Réckeho, ktorý žije a tvorí v ateliéri v Štitároch. Štefan Récky je autorom betlehemu, ktorý každoročne dominuje vianočnému mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre.



Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Pohronské múzeum v Novej Bani a Tribečské múzeum v Topoľčanoch.