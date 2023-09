Ponitrianske múzeum predstavuje tvorbu českého maliara Valentina Horbu

Nitra 12. septembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre v týchto dňoch sprístupnilo výstavu s názvom Malé radosti. Predstavuje na nej tvorbu českého maliara Valentina Horbu.



Ako uviedla kurátorka výstavy Patrícia Žáčiková, umelca zaujíma najmä juhočeská krajina a objekty, ktoré sú jej súčasťou. "V jeho prácach sa najčastejšie stretávame s vidieckou architektúrou: typickými chalupami, kostolíkmi, malebnými uličkami, mestskými zákutiami a inými predmetmi, ktoré sú príznačné pre zobrazované prostredie," skonštatovala.



Podľa jej slov sa umelec vo svojich dielach dokáže na svet okolo seba pozerať zdanlivo naivnými detskými očami a do prostredia zobrazeného na obrazoch vnáša drobné predmety, často majúce symbolický význam. "Do Ponitrianskeho múzea v Nitre sa autor vracia druhýkrát. V roku 2022 vystavoval v priestoroch múzea obrazy s výjavmi mesta Nitra. Jeho nová výstava potrvá do 1. decembra 2023," doplnili organizátori výstavy.