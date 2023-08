Výstava v Ponitrianskom múzeum priblíži históriu spodnej bielizne

Nitra 21. augusta (TASR) - Históriu spodnej bielizne predstaví nová výstava, ktorú 31. augusta sprístupnia v Ponitrianskom múzeu. Ako uviedli organizátori, návštevníkom umožní nahliadnuť pod šaty z obdobia od polovice 19. storočia až do polovice 20. storočia.



Základ výstavy tvoria časti spodného odevu, ktoré boli súčasťou výbavy nevesty v 19. storočí. Súbor doplnila autorka výstavy Gréta Nováková vlastnoručne ušitými replikami a predmetmi zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach. "V minulosti mal spodný odev predovšetkým praktickú funkciu, chrániť telo pred vonkajšími vplyvmi prostredia. Postupom času sa začala formovať i jeho estetická funkcia a snažil sa napomáhať dosiahnuť dobový ideál krásy. Napríklad štíhly osí pás, požadovanú veľkosť poprsia alebo šírku bokov," uviedla kurátorka výstavy Katarína Beňová.



Históriu spodnej bielizne doplnia panely s obrázkami odevov od praveku až po novovek. "Výstava prezentuje históriu spodnej bielizne zhruba do 50. rokov 20. storočia. Predstaví elegantné aj každodenné kúsky, ktoré tvorili súčasť šatníka dám z vyššej spoločnosti v mestách, ale aj obyčajných žien z vidieka. Nezabúda sa ani na pánov. Na výstave návštevník uvidí originály, ale aj repliky odevov, ktoré nosili aj muži," doplnila Beňová. Ako pripomenula, výstava potrvá v Ponitrianskom múzeu do 25. októbra.