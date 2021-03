Ponitrianske múzeum priblíži atmosféru aristokratických poľovačiek

Nitra 26. marca (TASR) – Zaujímavosti o poľovačkách aristokracie prináša výstava, ktorú v piatok sprístupnili v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Expozícia s názvom Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom ponúkne aj množstvo informácií o poľovných revíroch bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy v rokoch 1800 až 1945.



Väčšina z nich patrila významným šľachtickým rodom, akými sú Forgáchovci, Apponyiovci, Keglevichovci či Habsburgovci. „Prostredníctvom archívnych materiálov, dobových fotografií, genealogických tabuliek a rodových erbov priblíži výstava návštevníkom atmosféru poľovačiek vrátane ich hlavných aktérov vo vybraných najkrajších poľovných revíroch situovaných na územiach dnešných Topoľčianok, Oponíc, Kovariec, Veľkých Uheriec, Horných Lefantoviec a iných lokalít,“ uviedla Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.



Výstava ponúkne tiež rôzne zaujímavosti a informácie napríklad o lesnom personáli, menách horárov a polesných či sídlach lesných úradov. „Návštevníci si budú môcť pozrieť aj fotografie hájovní, horární, loveckých chát či lesnej úzkorozchodnej železnice na panstve v Topoľčiankach,“ dodala Vilčeková.



Výstava potrvá v Ponitrianskom múzeu do konca mája, verejnosť si ju bude môcť pozrieť zatiaľ vo virtuálnom priestore. „Aj napriek tomu, že sme kvôli pandemickým opatreniam ešte zatvorení, výstavu budeme až do otvorenia prinášať na sociálnych sieťach formou fotoprezentácie, videí a kvízov,“ doplnila Vilčeková.