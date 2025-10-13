Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Ponitrianske múzeum priblíži praveké rituálne praktiky

Na archívnej snímke výstava v Ponitrianskom múzeu. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Rozprávanie z oblasti archeológie a etnológie je určené študentom stredných a vysokých škôl.

Autor TASR
Nitra 13. októbra (TASR) - Rôznym rituálom i legendám bude venované sprievodné podujatie, ktoré Ponitrianske múzeum pripravilo k výstave Pevný sťa železo, žiarivý sťa zlato. Ako informovalo, prednáška s názvom Návrat z ríše mŕtvych sa bude konať v priestoroch múzea v Nitre 28. októbra.

Rozprávanie z oblasti archeológie a etnológie je určené študentom stredných a vysokých škôl. „Približuje tému o nemŕtvych z pohľadu týchto vedných odborov. Poslucháči sa dozvedia zaujímavosti o pravekých rituálnych praktikách spojených so snahou eliminovať návrat mŕtvych,“ priblížili organizátori.

Prednáška je doplnkovou aktivitou k výstave Pevný sťa železo, žiarivý sťa zlato, ktorá v Ponitrianskom múzeu potrvá do 31. januára. „Predstavuje komplexný pohľad na život ľudí doby bronzovej, približne medzi rokmi 2300 až 750 pred Kristom v regióne Nitry. Zameriava sa nielen na kultúrny a spoločenský vývoj, ale aj na každodenný život, remeslá, obchod, náboženské predstavy a pohrebné rituály tohto obdobia,“ doplnilo múzeum.
