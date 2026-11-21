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Ponitrianske múzeum pripravilo pre školy vianočné tvorivé dielne
Obe tvorivé dielne ponúknu kreativitu, tradície i vianočnú atmosféru.
Autor TASR
Nitra 21. novembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo pre školákov tematické tvorivé dielne, ktoré im priblížia vianočné zvyky a tradície. Ako informovalo, konať sa budú v 23. novembra v pobočke múzea v Zlatých Moravciach a 26. novembra v Nitre.
Obe tvorivé dielne ponúknu kreativitu, tradície i vianočnú atmosféru. Účastníci objavia krásu sklenených vianočných ozdôb a čaro ich tvorby. Okrem toho sa vrátia v čase a spoznajú, ako vyzerali Vianoce kedysi. „Podujatia budú plné objavovania, zážitkov a inšpirácie,“ uviedlo múzeum.
Program tvorivých dielní zavedie školákov a študentov do druhej polovice 20. storočia, keď sa vo výrobných družstvách v Československu ručne maľovali ozdoby z fúkaného skla. „Precíznu prácu ocenili ľudia nielen doma, ale aj v zahraničí. Dodnes nám v mnohých domácnostiach zdobia vianočný stromček maľované sklenené ozdoby. V tvorivej dielni si za pomoci lektorky účastníci vytvoria retro vianočnú ozdobu na stromček, ktorú budú maľovať a zdobiť,“ priblížili organizátori.
Obe tvorivé dielne ponúknu kreativitu, tradície i vianočnú atmosféru. Účastníci objavia krásu sklenených vianočných ozdôb a čaro ich tvorby. Okrem toho sa vrátia v čase a spoznajú, ako vyzerali Vianoce kedysi. „Podujatia budú plné objavovania, zážitkov a inšpirácie,“ uviedlo múzeum.
Program tvorivých dielní zavedie školákov a študentov do druhej polovice 20. storočia, keď sa vo výrobných družstvách v Československu ručne maľovali ozdoby z fúkaného skla. „Precíznu prácu ocenili ľudia nielen doma, ale aj v zahraničí. Dodnes nám v mnohých domácnostiach zdobia vianočný stromček maľované sklenené ozdoby. V tvorivej dielni si za pomoci lektorky účastníci vytvoria retro vianočnú ozdobu na stromček, ktorú budú maľovať a zdobiť,“ priblížili organizátori.