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Ponitrianske múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov nočný program

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Pre účastníkov sú pripravené dva 45-minútové vstupy, prvý o 22. a druhý o 23. hodine.

Autor TASR
Nitra 26. júna (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo pre svojich návštevníkov nočný program, v ktorom budú hľadať stratené symboly. Ako informovalo, podujatie Noc v múzeu sa bude konať 30. júna.

Pre účastníkov sú pripravené dva 45-minútové vstupy, prvý o 22. a druhý o 23. hodine. „Ide o jedinečnú možnosť navštíviť naše múzeum v netradičnom čase, počas nočnej atmosféry. Nočná návšteva múzea je určená len pre odvážnych a nebojácnych, baterky už máme pripravené,“ pozýva múzeum.

Program Noc v múzeu vychádza z legendy o duchovi starého mlynára Ondreja, ktorý sa prebúdza, keď sa v múzeu zotmie. „Pred mnohými rokmi mu vodníci zverili tajomstvo rieky Nitra, ktoré mal strážiť. Stratil však tri symboly, bez ktorých sa tajomstvo nedá uchrániť. Naši návštevníci preto budú duchovi mlynára Ondreja pomáhať nájsť stratené symboly a spoločne s ním ochrániť vzácne tajomstvo rieky,“ priblížili organizátori.
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