Ponitrianske múzeum pripravilo pre žiakov vianočný vzdelávací program

Nitra 28. novembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo pre žiakov základných škôl vzdelávací vianočný program spojený s tvorivými dielňami. Ako uviedlo múzeum, konať sa bude 7. a 8. decembra. Určený je žiakom prvých až šiestych ročníkov.



Edukačné podujatie s názvom Dobre bolo Kubovi ponúkne zaujímavosti o vybraných vianočných hrách ľudového divadla. "To bolo predvádzané po domoch v období od Štedrého večera do Troch kráľov. Deti sa dozvedia o tom, ako vyzeralo chodenie s betlehemom či chodenie s hadom, a môžu si to aj samy vyskúšať," uviedli organizátori.



Žiaci okrem toho v tvorivých dielňach zistia, ako sa pečú, ale aj ako chutia vianočné oblátky, medovníky či pupáky. Zistia tiež, ako sa vyrábajú sviečky z včelieho vosku. "Najstarším symbolom Vianoc sú jasličky, v ktorých sa okrem malého Ježiška, Márie a Jozefa objavujú zvieratá i rôzne postavy. Tie si u nás môžu deti zhotoviť a vyzdobiť nimi jasličky, ktoré budú v múzeu tešiť návštevníkov počas vianočných sviatkov," pripomenulo Ponitrianske múzeum.