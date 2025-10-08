Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ponitrianske múzeum pripravilo seminár venovaný historickým odevom

Na archívnej snímke výstava v Ponitrianskom múzeu. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podujatie nazvané Fenomén historického odevu v muzeálnych zbierkach bude prezentovať výsledky reštaurovania historických odevov z vybraného obdobia.

Autor TASR
Nitra 8. októbra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo odborný seminár venovaný historickému odievaniu. Ako informovalo, konať sa bude 23. októbra v priestoroch múzea.

Podujatie nazvané Fenomén historického odevu v muzeálnych zbierkach bude prezentovať výsledky reštaurovania historických odevov z vybraného obdobia. „Priblíži odborné postupy reštaurovania textilu, historické strihy i kópie historických odevov. Otvorí tiež diskusiu o význame a možnostiach uchovávania textilného kultúrneho dedičstva,“ uviedlo múzeum.

Seminár je určený pre reštaurátorov textilu, historikov, pracovníkov múzeí, pre študentov odborov história, muzeológia, reštaurovanie textílií i pre širokú verejnosť. „Predstaví odev a jeho súčasti, ktoré nepochybne patria medzi najatraktívnejšie zbierkové predmety v zbierkových fondoch múzeí. Prezentovaná výnimočná kolekcia odevov, odevných súčastí a doplnkov obohatila zbierkový fond múzea v rokoch 1975 až 1977. Z väčšej časti pochádza z budoára manželky miestneho šľachtica Jozefa Kozmovského,“ pripomenuli organizátori podujatia.
