Ponitrianske múzeum pripravilo sériu výstav, ktoré sú venované divadlu

Nitra 2. septembra (TASR) – Divadlo v múzeu, múzeum v divadle je názov série výstav, ktorú vo štvrtok popoludní otvoria v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Pozostáva z viacerých expozícii, ktoré návštevníkom predstavia históriu divadla v Nitre.



Nitrianski divadelníci si v tomto období pripomínajú viaceré významné výročia. „Už v roku 2019 si Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripomenulo 70 rokov od svojho založenia, najväčší divadelný festival na Slovensku, Divadelná Nitra, si aktuálne pripomína 30. výročie svojho vzniku a tiež 70 rokov pôsobí v Nitre profesionálna bábkarská scéna, v súčasnosti pod názvom Staré divadlo Karola Spišáka. Aj v súvislosti so 100. výročím vzniku profesionálneho divadelníctva na Slovensku sme preto pripravili celú sériu výstav s divadelnou tematikou,“ uviedla Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.



Výstava Tri sestry tematicky čerpá z Čechovovej hry Tri sestry, ktorá bola v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre inscenovaná v roku 2003. Návštevník má možnosť v priestoroch Veľkej dvorany vidieť kostýmy z predstavenia i obrazový materiál. Panelová výstava Andrej Bagar, včera, dnes a zajtra zasa prezentuje životné a profesionálne osudy zakladateľskej osoby slovenského divadelníctva. „Andrej Bagar, uznávaný herec, divadelný režisér a pedagóg, získal za svoju činnosť mnoho ocenení a jeho meno nesie i divadlo v Nitre. Výstava je zapožičaná z Divadelného ústavu v Bratislave,“ vysvetlila Vilčeková.



Z príbehu do príbehu. Dizajnéri/ky divadelného kostýmu – výber je zasa názov výstavy, ktorá zachytáva príbeh vzniku divadelného kostýmu od prvotného návrhu až po jeho výslednú podobu na javisku. „Expozícia prezentuje kostýmové návrhy z konkrétnych divadelných inscenácií zo scénografickej zbierky Múzea Divadelného ústavu,“ pripomenula Vilčeková.



Expozície v Ponitrianskom múzeu dopĺňa výstava s názvom Z rozprávky do rozprávky. Prostredníctvom bábok z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre odhaľuje svet bábkového divadla. „Súčasťou výstavy sú aj kostýmy z rozprávok Kráska a zviera, Malá morská panna či Alica v krajine zázrakov,“ doplnila Vilčeková.