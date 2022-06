Ponitrianske múzeum pripravilo výstavu o svojej histórii

Nitra 2. júna (TASR) – Dejiny múzejníctva v Nitre ponúkne výstava, ktorú vo štvrtok sprístupnia v Ponitrianskom múzeu. Návštevníci sa z nej dozvedia historické fakty o nitrianskom múzeu z obdobia jeho vzniku i 60-ročnej existencie.



Panelová výstava s názvom História múzea v obrazoch spomína na minulosť, vývoj, premeny a pribúdanie expozícií. Ponitrianskeho múzea v Nitre. Prostredníctvom obrazového materiálu z fotoarchívu múzea tiež svoje prezentačné, kultúrne a spoločenské aktivity.



Ako pripomína kurátorka výstavy Katarína Beňová, múzejné aktivity v Nitre siahajú do polovice 19. storočia, keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať numizmatické a neskôr aj archeologické a historické predmety. "Svojou aktivitou položili základy pre vznik Múzea Nitrianskej župy, ktoré bolo aktívne v rokoch 1896 až 1922," uviedla Beňová.



Výstava je súčasťou série podujatí s názvom Tak sme my..., ktorú múzeum pripravuje v rámci osláv 60. výročia svojho založenia. Dopĺňa ju aj cyklus prednášok z regionálnych dejín pod spoločným názvom Pre Nitranov o Nitre. Začína sa už 9. júna rozprávaním o Miléniovom pomníku na Zobore. "Prednášky na rôzne zaujímavé témy z dejín Nitry budú v pravidelných intervaloch prebiehať do začiatku októbra," informovalo múzeum.