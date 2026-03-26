Ponitrianske múzeum pripravuje pre deti Leto so slimákom Kamilom
Autor TASR
Nitra 26. marca (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje pre deti letný prázdninový program. Ako informovalo, podujatie Leto so slimákom Kamilom je určené detským návštevníkom vo veku od osem do 12 rokov.
Konať sa bude v turnuse od 20. do 24. júla a od 17. do 21. augusta. „Spolu s maskotom múzea slimákom Kamilom a lektormi deti spoznajú múzeum, zoznámia sa s prácou jeho zamestnancov, dozvedia sa množstvo zaujímavých informácií a spoznajú zaujímavé miesta v Nitre,“ uviedlo múzeum.
Účastníci podujatia sa stanú archeológmi, prírodnými vedcami, etnológmi i reštaurátormi. Pod vedením odborných pracovníkov múzea budú spoznávať vybrané spoločenské a vedné disciplíny i zaujímavé zbierkové predmety. „Vydajú sa spoznávať minulosť a objavovať zaujímavosti v meste. Na ceste za poznaním ich bude sprevádzať a pri aktivitách asistovať náš maskot slimák Kamil,“ doplnili organizátori podujatia.
