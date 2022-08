Ponitrianske múzeum pripravuje prírodopisnú i odevnú výstavu

Nitra 11. augusta (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre začalo s prípravou jesenných výstav. Návštevníkom ponúkne prírodopisnú expozíciu i prezentáciu odevnej kultúry v medzivojnovom období.



Výstava s názvom Pod našimi nohami - tajný život bezstavovcov potrvá od 9. septembra do 31. decembra. "Priblíži skrytý svet hmyzu a upozorní na jeho dôležitosť v ekosystéme. Zároveň poukáže na to, že počty hmyzu v prírode klesajú, a preto je potrebná jeho ochrana," uviedli organizátori.



Expozícia Etuda o starej Nitre bude v priestoroch múzea sprístupnená od 6. októbra do 31. decembra. Návštevníkom predstaví odevnú kultúru mestského prostredia Nitry v období medzi dvoma svetovými vojnami. "Reprezentuje ju prvá časť unikátnej kolekcie historických odevov zastúpená dámskymi pokrývkami hlavy. Súčasťou výstavy bude inštalácia dobového interiéru," informovalo múzeum.