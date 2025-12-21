< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum pripravuje vzdelávací projekt Bratia zo Solúna
Súčasťou projektu bude mobilná interaktívna výstava, ktorú bude možné realizovať nielen v priestoroch múzea, ale aj priamo v školskom prostredí.
Autor TASR
Nitra 21. decembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje nový dlhodobý vzdelávací projekt nazvaný Bratia zo Solúna. Zameriava sa na poznávanie a popularizáciu historického odkazu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Podľa múzea je projekt koncipovaný ako interaktívny, mobilný, putovný, vzdelávací a výstavný koncept určený pre základné a stredné školy.
„Jeho cieľom je moderným a zážitkovým spôsobom priblížiť žiakom význam cyrilo-metodskej tradície, obdobie Veľkej Moravy a jej miesto v európskych dejinách. Vzdelávací program bude využívať princípy rovesníckeho vzdelávania, aktivizujúce metódy učenia a moderné technologické prvky umožňujúce aktívnu interakciu účastníkov,“ informovalo Ponitrianske múzeum.
Súčasťou projektu bude mobilná interaktívna výstava, ktorú bude možné realizovať nielen v priestoroch múzea, ale aj priamo v školskom prostredí. „Je navrhnutý ako dlhodobo udržateľný vzdelávací model podporujúci spoluprácu medzi múzeom a školami,“ doplnili autori projektu.
„Jeho cieľom je moderným a zážitkovým spôsobom priblížiť žiakom význam cyrilo-metodskej tradície, obdobie Veľkej Moravy a jej miesto v európskych dejinách. Vzdelávací program bude využívať princípy rovesníckeho vzdelávania, aktivizujúce metódy učenia a moderné technologické prvky umožňujúce aktívnu interakciu účastníkov,“ informovalo Ponitrianske múzeum.
Súčasťou projektu bude mobilná interaktívna výstava, ktorú bude možné realizovať nielen v priestoroch múzea, ale aj priamo v školskom prostredí. „Je navrhnutý ako dlhodobo udržateľný vzdelávací model podporujúci spoluprácu medzi múzeom a školami,“ doplnili autori projektu.