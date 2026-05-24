Ponitrianske múzeum pripravuje žiacku konferenciu venovanú V. Morave
Autor TASR
Nitra 24. mája (TASR) - Dejinám Veľkej Moravy bude venovaný tretí ročník podujatia Žiacka konferencia. Pre žiakov druhého stupňa základných škôl ju organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre. Ako informovalo, prihlášky na podujatie je možné posielať do 30. júna.
Žiacka konferencia vytvára priestor na prezentáciu tém, ktoré sa venujú regionálnej histórii, sú zaujímavé a pomerne neznáme. „Cieľom je vzbudenie záujmu o históriu, ale aj príprava na ďalšie štúdium prostredníctvom práce s informáciami a s odbornou literatúrou. Účastníci sa tiež naučia spracovať prezentáciu, vystupovať na verejnosti a cibria si rečnícky prejav a komunikačné i interpretačné schopnosti. V rámci konferencie sa uplatnia prvky rovesníckeho vzdelávania. To znamená, že prednášajúcimi budú žiaci, ktorí svoje výstupy budú prezentovať svojim rovesníkom,“ priblížili organizátori.
Tohtoročná téma žiackej konferencie je Z dejín Veľkej Moravy. Prednášajúci žiaci môžu na podujatie spracovať ľubovoľnú tému zo siedmich stanovených okruhov. „Tie budú venované kariére na Veľkej Morave, módnym trendom veľkomoravských žien, cestovaním v časoch Veľkej Moravy, veľkomoravským hrdinstvám, ale aj dennému menu kniežaťa Rastislava, či návšteve v sídle Svätopluka. Posledným okruhom bude hľadanie stôp Veľkej Moravy v živote súčasných ľudí,“ uviedlo múzeum.
Ako doplnilo, po podávaní prihlášok v júni bude potrebné poslať do 7. septembra vypracované príspevky. Samotná Žiacka konferencia 2026 sa bude konať 7. októbra.
