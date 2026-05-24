Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Regióny

Ponitrianske múzeum pripravuje žiacku konferenciu venovanú V. Morave

.
Na archívnej snímke výstava v Ponitrianskom múzeu. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Tohtoročná téma žiackej konferencie je Z dejín Veľkej Moravy. Prednášajúci žiaci môžu na podujatie spracovať ľubovoľnú tému zo siedmich stanovených okruhov.

Autor TASR
Nitra 24. mája (TASR) - Dejinám Veľkej Moravy bude venovaný tretí ročník podujatia Žiacka konferencia. Pre žiakov druhého stupňa základných škôl ju organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre. Ako informovalo, prihlášky na podujatie je možné posielať do 30. júna.

Žiacka konferencia vytvára priestor na prezentáciu tém, ktoré sa venujú regionálnej histórii, sú zaujímavé a pomerne neznáme. „Cieľom je vzbudenie záujmu o históriu, ale aj príprava na ďalšie štúdium prostredníctvom práce s informáciami a s odbornou literatúrou. Účastníci sa tiež naučia spracovať prezentáciu, vystupovať na verejnosti a cibria si rečnícky prejav a komunikačné i interpretačné schopnosti. V rámci konferencie sa uplatnia prvky rovesníckeho vzdelávania. To znamená, že prednášajúcimi budú žiaci, ktorí svoje výstupy budú prezentovať svojim rovesníkom,“ priblížili organizátori.

Tohtoročná téma žiackej konferencie je Z dejín Veľkej Moravy. Prednášajúci žiaci môžu na podujatie spracovať ľubovoľnú tému zo siedmich stanovených okruhov. „Tie budú venované kariére na Veľkej Morave, módnym trendom veľkomoravských žien, cestovaním v časoch Veľkej Moravy, veľkomoravským hrdinstvám, ale aj dennému menu kniežaťa Rastislava, či návšteve v sídle Svätopluka. Posledným okruhom bude hľadanie stôp Veľkej Moravy v živote súčasných ľudí,“ uviedlo múzeum.

Ako doplnilo, po podávaní prihlášok v júni bude potrebné poslať do 7. septembra vypracované príspevky. Samotná Žiacka konferencia 2026 sa bude konať 7. októbra.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole