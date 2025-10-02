< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum reštauruje obraz bitky pri Veľkých Vozokanoch
Odborníci obraz datujú do 19. storočia. Podľa múzea ide o prácu zlatomoravského maliara Galla z roku 1837.
Autor TASR
Nitra 2. októbra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre reštauruje obraz, ktorý zachytáva panoramatický pohľad na bitku pri Veľkých Vozokanoch. Spojené sily uhorských rodov Forgáčovcov a Esterházyovcov spolu s posádkami priľahlých hradov a miestnych sedliakov v nej 26. a 27. augusta 1652 rozdrvili tureckú koristnícku výpravu.
Odborníci obraz datujú do 19. storočia. Podľa múzea ide o prácu zlatomoravského maliara Galla z roku 1837. „Má ísť o náhradu za stratenú staršiu maľbu, vytvorenú asi 50 rokov po slávnej bitke. Tá bola určená pre veliteľa jednotky novozámockej posádky Žigmunda Esterházyho, ktorý sa jej zúčastnil,“ uviedla Denisa Chorváthová z Ponitrianskeho múzea.
Aj keď reštaurovaný obraz nie je pôvodina, dielo sa dostalo do povedomia ako jeden z mála obrazových dokumentov bitky. „Kompozícia zobrazuje panoramatický pohľad na krajinu a verne zachováva rozloženie bojujúcich vojenských jednotiek podľa strategického letáka, ktorý vznikol po víťaznom boji. Dielo sa nachádzalo v havarijnom stave a vyžadovalo komplexný reštaurátorský zásah. Po ukončení prác bude tento vzácny obraz súčasťou stálej expozície v zlatomoravskej expozitúre Ponitrianskeho múzea,“ doplnila Chorváthová.
