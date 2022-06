Ponitrianske múzeum sa zapojí do Európskych dní archeológie

Nitra 15. júna (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre sa v nedeľu 19. júna zapojí do Európskych dní archeológie. Pri tejto príležitosti sprístupní interaktívnu výstavu Expedícia Pravek. Múzeum okrem toho bude hostiť aj aktivity Katedry archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Tá pripravila podujatia Archeologické pexeso... alebo ako dostať deti do múzea a Odhalené kosti zvierat z minulosti.



Výstava Expedícia Pravek bude sprístupnená popoludní. Zachytáva mesto Nitra a okolitý región v období praveku, teda od paleolitu po dobu bronzovú. "Primárnym cieľom výstavy je ilustrovanie života pravekého človeka na území dnešnej Nitry. Pozornosť je upriamená na bývanie, odievanie, spôsob obživy, vieru a umenie pravekého človeka. Ide o interaktívnu múzejnú prezentáciu, ktorá predstavuje doplnok školského vyučovania a vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie formou objektového učenia," uviedli organizátori.



Program Katedry archeológie UKF s názvom Archeologické pexeso... alebo ako dostať deti do múzea je o práci archeológa a o tom, ako sa odhaľujú nepísané dejiny. Je určený deťom a má dve časti. "Interaktívnu prednášku a súbor prakticky orientovaných aktivít. Obe podujatia deťom predstavia, ako sa archeológovia dozvedajú o živote našich predkov," informovalo múzeum.



Prostredníctvom workshopu Odhalené kosti zvierat z minulosti si deti budú môcť vyskúšať ako zooarcheológovia postupujú pri práci v laboratóriu. "Naučia sa, ako je možné z úlomkov zvieracích kostí alebo zo zubov vyčítať, či sú ovčie, konské, kravské, jelenie či medvedie, či sú z mláďat alebo dospelých zvierat. Dozvedia sa tiež, aké svedectvo poskytujú nielen o živote zvierat samotných, ale aj o ľuďoch, ktorí ich chovali alebo lovili," doplnili organizátori.