Ponitrianske múzeum sprístupní putovnú výstavu venovanú Anne Frankovej

Nitra 10. septembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre sprístupní 14. septembra putovnú výstavu s názvom Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh Anny Frankovej. Ako informovalo, ide o medzinárodný projekt, ktorý vytvoril Anne Frank House v Amsterdame a organizuje sa vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku ho od roku 2005 zastrešuje Nadácia Milana Šimečku.



Výstava je venovaná tragickému osudu Anny Frankovej v období druhej svetovej vojny a pozostáva z dvoch častí. "Historická časť prostredníctvom archívnych fotografií dokumentuje život Frankovcov v Nemecku, emigráciu do Amsterdamu a ukrývanie sa v tajných priestoroch firmy Otta Franka. Súčasne poukazuje na historický kontext daného obdobia," uviedlo múzeum.



Druhá časť výstavy necháva prehovoriť súčasných mladých ľudí, ktorí sa vyjadrujú k rôznym témam, akými sú napríklad identita, skupinová identita či diskriminácia, ktoré vyplývajú z historickej časti expozície. "Výstava ako celok rozvíja koncept rovesníckeho vzdelávania. V praxi to znamená, že na základe dobrovoľného záujmu sa žiaci a žiačky prihlásia na tréning sprievodcov výstavou, ktorý prebieha interaktívnou formou a následne výstavou sprevádzajú žiakov iných škôl, svojich rovesníkov. V priestoroch Ponitrianskeho múzea bude výstava sprístupnená do 26. septembra," doplnili organizátori.