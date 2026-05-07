Ponitrianske múzeum sprístupní výstavu venovanú rieke Nitra
Autor TASR
Nitra 7. mája (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre vo štvrtok sprístupní novú výstavu s názvom Medzi brehmi Nitry. Nová expozícia prináša komplexný pohľad na rieku Nitra ako dynamický prírodný aj historický fenomén, ktorý zásadne formoval krajinu, biodiverzitu i urbanistický vývoj mesta pod Zoborom.
Ako uviedli tvorcovia, výstava prostredníctvom porovnania minulosti a súčasnosti približuje meniaci sa vzťah človeka k rieke - od prirodzeného prepojenia až po dnešnú podobu technicky regulovaného a urbanizovaného toku. Zároveň poukazuje na to, ktoré prvky jej historickej podoby sa zachovali a ktoré zanikli v dôsledku ľudských zásahov. Kladie dôraz na podporu environmentálneho povedomia a kritického uvažovania o súčasnom stave krajiny.
Dôležitou súčasťou výstavy je aj prezentácia úzkeho vzťahu medzi prírodným prostredím rieky a rozvojom mesta. Rieka Nitra je predstavená nielen ako prírodný prvok, ale najmä ako významný priestor oddychu, stretávania a aktívneho trávenia voľného času. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohral zakladateľ nitrianskeho organizovaného športu Július Gisser, ktorý v roku 1868 otvoril na Číneši prvé verejné kúpalisko v Nitre.
„V roku 1910 k nemu pribudol slnečný kúpeľ - pláž, prvá na území Uhorska. Cez rieku dal postaviť lávku, aby sa tam Nitrania dostali suchou nohou. Gisser na rieke zorganizoval v roku 1882 aj prvé plavecké preteky, v ktorých sa plávalo proti prúdu a späť,“ priblížila novú výstavu riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Patrícia Žáčiková.
Výstava pripomína aj tragickú udalosť z 26. mája 1965, keď sa v Zemianskych Kostoľanoch pretrhla hrádza. „Do rieky vtedy uniklo približne 1,5 milióna kubických metrov elektrárenského popolčeka s vysokým obsahom toxického arzénu. Katastrofa zničila život v rieke a populáciu rýb na vzdialenosť až 100 kilometrov,“ pripomenula kurátorka výstavy Miroslava Komorová. Ako doplnila, výstava je doplnená o projekcie a interaktívne prvky, ktoré umožňujú aktívne zapojenie a experimentovanie.
