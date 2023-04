Ponitrianske múzeum sprístupnilo výstavu V hniezde/Život vtákov

Nitra 1. apríla (TASR) – V hniezde/Život vtákov je názov najnovšej výstavy Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktorú sprístupnilo príznačne 1. apríla na Svetový deň vtáctva. Návštevníkom chce prezentovať vtáky v najdôležitejšom a najzraniteľnejšom období v roku, keď si hľadajú vhodných partnerov na založenie potomstva. Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 5. júla, je Hana Husárová.



"Návštevníci sa môžu zoznámiť s rôznymi druhmi avifauny prostredníctvom dermoplastických preparátov, ale aj na fotografiách vtákov v ich prirodzenom prostredí," uvádza kurátorka. Prezentované sú kolekcie vtáctva, ich hniezd a vajec zo zbierkového fondu múzea.



Výstava okrem iného dokumentuje, ako samce svoju fyzickú zdatnosť dávajú najavo pestrým sfarbením či spevom. Ich rozmanitosť je podľa Husárovej nielen vo farbách peria, v tvare tela či zobáka, ale aj v spôsobe, akým si budujú hniezda. Takisto sa líšia vo veľkosti, tvare a farbe vajec, ktoré chránia vyvíjajúce sa vtáčatá. "V posledných desaťročiach početnosť vtákov klesá. Vplyv na to majú ubúdajúce zdroje potravy, strata životného prostredia alebo nelegálny lov. Mnohé druhy sa preto ocitli na pokraji vyhynutia," doplnila kurátorka.



Hlavnou myšlienkou Svetového dňa vtáctva je zamerať pozornosť na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete. Jeho korene siahajú do čias Rakúsko-Uhorska a podľa webu Štátnej ochrany prírody SR ho založil slovenský prírodovedec Oto Hermann. Prvého apríla 1906 bola podpísaná aj Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva.