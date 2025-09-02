< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum sprístupnilo výstavu venovanú lesným ekosystémom
Les a jeho súčasti predstavuje nová výstava, ktorú 1. septembra sprístupnili v pobočke Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach.
Autor TASR
Zlaté Moravce 2. septembra (TASR) - Les a jeho súčasti predstavuje nová výstava, ktorú 1. septembra sprístupnili v pobočke Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach. Ako informovali organizátori, nová expozícia s názvom Od koreňov k oblakom potrvá do 31. decembra 2025.
Výstava ukáže návštevníkom, že les nie je len skupina stromov, ale ekosystém, v ktorom sa rastliny, živočíchy, huby a mikroorganizmy prelínajú s neživou prírodou. „Priblíži túto bohatú spleť vzťahov a zameriava sa na ekológiu lesa s dôrazom na jeho jednotlivé etáže, od koreňových až po stromové,“ povedala kurátorka výstavy Miroslava Komorová.
Výstava Od koreňov k oblakom má regionálny charakter a predstavuje faunu a flóru okresu Zlaté Moravce. Návštevníci spoznajú druhové zloženie miestnych lesov, význam bylín a húb i rozmanitosť živočíchov, od hmyzu a obojživelníkov až po cicavce a vtáky. „Medzi nimi nechýba ani orol kráľovský, tretí najväčší dravec spomedzi vtákov na Slovensku. Zo vzácnych rastlín je vystavená chránená orchidea prilbovka dlholistá,“ uviedli organizátori.
Výstavy ponúka aj interaktívne prvky. Vďaka nim môžu deti nahliadnuť do jazvečej nory či prejsť sa naboso po lesnom chodníku. „Výstava je určená žiakom základných a stredných škôl i všetkým milovníkom prírody. Vystavené dermoplastické preparáty pochádzajú zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a Tribečského múzea v Topoľčanoch,“ pripomenula Komorová.
Súčasťou výstavy je aj sprievodný program. Pozostáva z hry Lesná pátračka v múzeu, ktorá je plná šifier a logických úloh. Pripravené je aj výchovno-vzdelávacie podujatie Herbárium, kde sa návštevníci zoznámia s prácou botanika a vyrobia si vlastný herbár. „Návštevníkov čakajú tiež prednášky o horninách a mineráloch okresu Zlaté Moravce či o orchideách a netopieroch. Vo výchovno-vzdelávacom podujatí Sokoliarov sv. Svorada návštevníci uvidia letové ukážky našich aj zahraničných dravcov,“ doplnila kurátorka výstavy.
Výstava ukáže návštevníkom, že les nie je len skupina stromov, ale ekosystém, v ktorom sa rastliny, živočíchy, huby a mikroorganizmy prelínajú s neživou prírodou. „Priblíži túto bohatú spleť vzťahov a zameriava sa na ekológiu lesa s dôrazom na jeho jednotlivé etáže, od koreňových až po stromové,“ povedala kurátorka výstavy Miroslava Komorová.
Výstava Od koreňov k oblakom má regionálny charakter a predstavuje faunu a flóru okresu Zlaté Moravce. Návštevníci spoznajú druhové zloženie miestnych lesov, význam bylín a húb i rozmanitosť živočíchov, od hmyzu a obojživelníkov až po cicavce a vtáky. „Medzi nimi nechýba ani orol kráľovský, tretí najväčší dravec spomedzi vtákov na Slovensku. Zo vzácnych rastlín je vystavená chránená orchidea prilbovka dlholistá,“ uviedli organizátori.
Výstavy ponúka aj interaktívne prvky. Vďaka nim môžu deti nahliadnuť do jazvečej nory či prejsť sa naboso po lesnom chodníku. „Výstava je určená žiakom základných a stredných škôl i všetkým milovníkom prírody. Vystavené dermoplastické preparáty pochádzajú zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a Tribečského múzea v Topoľčanoch,“ pripomenula Komorová.
Súčasťou výstavy je aj sprievodný program. Pozostáva z hry Lesná pátračka v múzeu, ktorá je plná šifier a logických úloh. Pripravené je aj výchovno-vzdelávacie podujatie Herbárium, kde sa návštevníci zoznámia s prácou botanika a vyrobia si vlastný herbár. „Návštevníkov čakajú tiež prednášky o horninách a mineráloch okresu Zlaté Moravce či o orchideách a netopieroch. Vo výchovno-vzdelávacom podujatí Sokoliarov sv. Svorada návštevníci uvidia letové ukážky našich aj zahraničných dravcov,“ doplnila kurátorka výstavy.