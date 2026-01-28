Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Regióny

Ponitrianske múzeum ukáže žiakom, ako vyzerali tradičné fašiangy

.
Na archívnej snímke výstava v Ponitrianskom múzeu. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Vzdelávací program deťom priblíži, ako kedysi vyzerali fašiangy na dedine a čo bolo pre toto obdobie typické.

Autor TASR
Zlaté Moravce 28. januára (TASR) - Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde je názov interaktívneho podujatia, ktoré vo svojej pobočke v Zlatých Moravciach pripravilo Ponitrianske múzeum. Ako informovalo, konať sa bude 3. a 4. februára, určené je žiakom druhých až šiestych ročníkov základných škôl.

Vzdelávací program deťom priblíži, ako kedysi vyzerali fašiangy na dedine a čo bolo pre toto obdobie typické. „Prostredníctvom rozprávania, ukážok a spoločných aktivít spoznajú tradičné fašiangové zvyky, magické predstavy, pravidlá obchôdzok aj charakteristické masky,“ uviedli organizátori.

Súčasťou programu bude aj praktická časť, v ktorej si žiaci spolu s lektorkami múzea vyskúšajú prípravu tradičného fašiangového pečiva. „Ich ochutnávka sa stane príjemným zakončením programu a autentickým zážitkom z tradičnej ľudovej kultúry,“ doplnilo múzeum.
.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami