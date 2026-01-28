< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum ukáže žiakom, ako vyzerali tradičné fašiangy
Vzdelávací program deťom priblíži, ako kedysi vyzerali fašiangy na dedine a čo bolo pre toto obdobie typické.
Autor TASR
Zlaté Moravce 28. januára (TASR) - Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde je názov interaktívneho podujatia, ktoré vo svojej pobočke v Zlatých Moravciach pripravilo Ponitrianske múzeum. Ako informovalo, konať sa bude 3. a 4. februára, určené je žiakom druhých až šiestych ročníkov základných škôl.
Vzdelávací program deťom priblíži, ako kedysi vyzerali fašiangy na dedine a čo bolo pre toto obdobie typické. „Prostredníctvom rozprávania, ukážok a spoločných aktivít spoznajú tradičné fašiangové zvyky, magické predstavy, pravidlá obchôdzok aj charakteristické masky,“ uviedli organizátori.
Súčasťou programu bude aj praktická časť, v ktorej si žiaci spolu s lektorkami múzea vyskúšajú prípravu tradičného fašiangového pečiva. „Ich ochutnávka sa stane príjemným zakončením programu a autentickým zážitkom z tradičnej ľudovej kultúry,“ doplnilo múzeum.
