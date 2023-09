Ponitrianske múzeum má nového maskota, je ním slimák Kamil

Nitra 14. septembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre bude mať nového maskota. Je ním slimák Kamil, ktorý bude v novom školskom roku sprevádzať detských návštevníkov vzdelávacími a tvorivými aktivitami. "Autorkou návrhu maskota je žiačka Základnej umeleckej školy v Šali Liana Šmídová. Jeho slávnostné uvedenie do života spojené s podujatiami pre deti je naplánované na 21. septembra," uviedlo múzeum.



V tento deň sa program pre deti začne v múzeu už ráno, keď budú pomocou indícií riešiť vo vybraných expozíciách rôzne múzejné úlohy. "Neskôr bude program pokračovať na námestí pred múzeom, kde sa návštevníci dozvedia, ako vlastne slimák Kamil vznikol, a slávnostne ho uvedú do života," informovali organizátori.



Ako doplnili, súčasťou podujatia bude aj vystúpenie žiakov tanečnej školy N Dance Company z Nitry. "Deti sa s nimi naučia Slimačí tanec. Okrem toho budú pre malých návštevníkov pripravené tvorivé dielne so súťažnou hrou Po stopách slimáka Kamila," doplnila Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.