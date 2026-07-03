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Ponitrianske múzeum v lete oživí históriu, remeslá a tradície
V priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre si návštevníci počas júlových stried vyskúšajú prácu dávnych hrnčiarov na workshope Moja veľkomoravská nádoba.
Autor TASR
Nitra 3. júla (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre ponúkne v priebehu leta vo svojich priestoroch i v pobočkách v Zlatých Moravciach a Šali rôzne zážitkové aktivity. Ako informovalo, prázdninový program prinesie v júli a auguste interaktívne zážitky pre deti aj dospelých.
V priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre si návštevníci počas júlových stried vyskúšajú prácu dávnych hrnčiarov na workshope Moja veľkomoravská nádoba. Naučia sa najstaršie techniky modelovania z hliny a vyskúšajú si aj prácu na hrnčiarskom kruhu. „Oživovaním tradícií bude 28. júla aj Tyjátr v múzeu. Ide o hravý divadelný projekt herca Ivana Gontka, ktorý na nádvorí múzea priblíži čaro kočovných komediantov,“ uviedla PR manažérka múzea Henrieta Ďurovová.
V auguste program pokračuje výchovno-vzdelávacími podujatiami. Návštevníci 11. augusta objavia význam nebeského telesa v každodennom živote našich predkov na podujatí Slnko v dobe bronzovej a vytvoria si vlastný bronzový šperk. Tajomstvá kurátorskej práce zasa poodhalí interaktívny program Načo sú nám múzeá?, ktorý sa bude konať 25. augusta.
V múzeu v Zlatých Moravciach sa bude 22. júla konať tvorivá dielňa Svadobné slíže, na ktorej si účastníci pozrú výstavu Svadobné kuchárky a vlastnými rukami si vyskúšajú tradičnú výrobu svadobných cestovín. „Workshop Alchýmia vôní sa tu bude konať 5. augusta. Účastníci sa na ňom pod vedením lektora zoznámia s historickými receptúrami a vyrobia si osobný voňavý prívesok inšpirovaný rodom Migazzi. Letné aktivity v zlatomoravskej pobočke múzea uzavrie 26. augusta podujatie Štítom to začína, ktoré rodinám hravou formou predstaví fascinujúci svet heraldiky a tvorbu rodinných erbov,“ pripomenula Ďurovová.
Dom ľudového bývania a architektúry v Šali ponúkne 9. júla podujatie s názvom Domček plný spomienok - deň s Tiborom Kunom. „Návštevníci sa stretnú s mužom, pre ktorého bol tento múzejný exponát kedysi skutočným domovom. Moderovanú diskusiu doplní vystúpenie Folklórneho súboru Šaľan a tvorivá herňa pre deti,“ priblížila Ďurovová. Letnú prázdninovú atmosféru zažijú rodiny 7. augusta na Rodinnom dni v domčeku. Program ponúkne prípravu domácich maškŕt, remeselné dielničky, školu tanca, ale aj kontakt so živými hospodárskymi zvieratami na gazdovskom dvore.
V priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre si návštevníci počas júlových stried vyskúšajú prácu dávnych hrnčiarov na workshope Moja veľkomoravská nádoba. Naučia sa najstaršie techniky modelovania z hliny a vyskúšajú si aj prácu na hrnčiarskom kruhu. „Oživovaním tradícií bude 28. júla aj Tyjátr v múzeu. Ide o hravý divadelný projekt herca Ivana Gontka, ktorý na nádvorí múzea priblíži čaro kočovných komediantov,“ uviedla PR manažérka múzea Henrieta Ďurovová.
V auguste program pokračuje výchovno-vzdelávacími podujatiami. Návštevníci 11. augusta objavia význam nebeského telesa v každodennom živote našich predkov na podujatí Slnko v dobe bronzovej a vytvoria si vlastný bronzový šperk. Tajomstvá kurátorskej práce zasa poodhalí interaktívny program Načo sú nám múzeá?, ktorý sa bude konať 25. augusta.
V múzeu v Zlatých Moravciach sa bude 22. júla konať tvorivá dielňa Svadobné slíže, na ktorej si účastníci pozrú výstavu Svadobné kuchárky a vlastnými rukami si vyskúšajú tradičnú výrobu svadobných cestovín. „Workshop Alchýmia vôní sa tu bude konať 5. augusta. Účastníci sa na ňom pod vedením lektora zoznámia s historickými receptúrami a vyrobia si osobný voňavý prívesok inšpirovaný rodom Migazzi. Letné aktivity v zlatomoravskej pobočke múzea uzavrie 26. augusta podujatie Štítom to začína, ktoré rodinám hravou formou predstaví fascinujúci svet heraldiky a tvorbu rodinných erbov,“ pripomenula Ďurovová.
Dom ľudového bývania a architektúry v Šali ponúkne 9. júla podujatie s názvom Domček plný spomienok - deň s Tiborom Kunom. „Návštevníci sa stretnú s mužom, pre ktorého bol tento múzejný exponát kedysi skutočným domovom. Moderovanú diskusiu doplní vystúpenie Folklórneho súboru Šaľan a tvorivá herňa pre deti,“ priblížila Ďurovová. Letnú prázdninovú atmosféru zažijú rodiny 7. augusta na Rodinnom dni v domčeku. Program ponúkne prípravu domácich maškŕt, remeselné dielničky, školu tanca, ale aj kontakt so živými hospodárskymi zvieratami na gazdovskom dvore.