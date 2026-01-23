< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje novú expozíciu
Autor TASR
Nitra 23. januára (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje novú expozíciu, ktorá sa bude zaoberať archeologickými nálezmi z lokality Nitra - Párovské Háje. Ako pripomenulo, rozsiahla kolekcia zbierkových predmetov z archeologického výskumu dokumentuje vývoj osídlenia územia od mladšej doby kamennej až po vrcholný stredovek a novovek.
Múzeum vyhlásilo v roku 2025 anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov na expozíciu nálezov s názvom Párovské Háje v toku času. „V súčasnosti majú návštevníci príležitosť nahliadnuť do všetkých súťažných návrhov prostredníctvom výstavy v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Potrvá od 23. januára 2026 do 20. februára 2026,“ doplnilo múzeum.
