Ponitrianske múzeum zachránilo zbierku ľudových sakrálnych malieb
Komplexné odborné ošetrenie realizovala akademická maliarka Mária Ďuricová. Okrem toho bola vytvorená podrobná dokumentácia predmetov, ktorá poslúži aj pri tvorbe propagačných materiálov múzea.
Autor TASR
Nitra 16. marca (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre zachránilo kolekciu sakrálnych obrázkov maľovaných na skle. Ako informovalo, ide o jedinečnú zbierku umeleckých diel od neznámych autorov z 19. storočia.
Múzeum nadobudlo predmety v priebehu rokov 1973 až 1977. „Od tohto obdobia boli držané bez odbornej starostlivosti a využitia ich verejného potenciálu. Primárnym cieľom projektu je zabezpečiť odbornú starostlivosť a záchranu týchto ojedinelých zbierkových predmetov. Odborným ošetrením sa zároveň podporila prezentácia témy ľudového výtvarného prejavu, jej tematiky, funkcie, významu, lokalizácie a šírenia. Obrázky predstavujú typický prejav slovenského ľudového maliarstva, pričom prevažná väčšina zbierky má náboženský charakter,“ uviedlo múzeum.
Komplexné odborné ošetrenie realizovala akademická maliarka Mária Ďuricová. Okrem toho bola vytvorená podrobná dokumentácia predmetov, ktorá poslúži aj pri tvorbe propagačných materiálov múzea. „Projekt umožnil nielen odborné ošetrenie, ale najmä záchranu vybraných zbierkových predmetov, medzi ktoré patria Madona Cartaus, Sedembolestná Panna Mária a Svätý Michal. Sekundárnym cieľom projektu je následná prezentácia zbierkových predmetov verejnosti prostredníctvom rozšírenia stálej expozície venovanej prejavom ľudovej zbožnosti s názvom Oroduj za nás... Tú sme v Ponitrianskom múzeu sprístupnili v novembri 2024,“ doplnilo múzeum.
Múzeum nadobudlo predmety v priebehu rokov 1973 až 1977. „Od tohto obdobia boli držané bez odbornej starostlivosti a využitia ich verejného potenciálu. Primárnym cieľom projektu je zabezpečiť odbornú starostlivosť a záchranu týchto ojedinelých zbierkových predmetov. Odborným ošetrením sa zároveň podporila prezentácia témy ľudového výtvarného prejavu, jej tematiky, funkcie, významu, lokalizácie a šírenia. Obrázky predstavujú typický prejav slovenského ľudového maliarstva, pričom prevažná väčšina zbierky má náboženský charakter,“ uviedlo múzeum.
Komplexné odborné ošetrenie realizovala akademická maliarka Mária Ďuricová. Okrem toho bola vytvorená podrobná dokumentácia predmetov, ktorá poslúži aj pri tvorbe propagačných materiálov múzea. „Projekt umožnil nielen odborné ošetrenie, ale najmä záchranu vybraných zbierkových predmetov, medzi ktoré patria Madona Cartaus, Sedembolestná Panna Mária a Svätý Michal. Sekundárnym cieľom projektu je následná prezentácia zbierkových predmetov verejnosti prostredníctvom rozšírenia stálej expozície venovanej prejavom ľudovej zbožnosti s názvom Oroduj za nás... Tú sme v Ponitrianskom múzeu sprístupnili v novembri 2024,“ doplnilo múzeum.