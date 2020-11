Ponitrie ponúka dobrú lyžovačku od Kľaku až po Nové Zámky

Na snímke pohľad na okolie lyžiarskeho strediska v Kremnických vrchoch. Foto: TASR - Dušan Hein

Vtáčnik, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zámok v Topoľčankiach, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovic

Bratislava 27. novembra (TASR) - Dominantou hornej Nitry sú Bojnice. Zámok, národná zoologická záhrada, vyhliadková veža v lesoch nad mestom či kúpele splnia očakávania vždy. K celoročným turistickým cieľom patria aj zrúcaniny hradov Hrušov, Gýmeš, Topoľčiansky hrad, Oponický hrad, ktoré sú ukryté v lesoch Ponitria. V zime však dokáže krajina okolo štvrtej najdlhšej slovenskej rieky Nitry ponúknuť ešte viac. Priľahlé kopce Malej Fatry, Strážovských vrchov, Malej Magury, Žiaru, Vtáčnika a Kremnických vrchov sú predurčené na dobrú lyžovačku, pokiaľ to dovolí situácia v spojitosti s pandémiou.Prameň rieky Nitra je celoročne ľahko dostupný. Vyviera na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Murovaný prístrešok nachádzajúci sa pri hlavnom cestnom ťahu 1/64 z Prievidze do Žiliny pozná veľa turistov. Neďaleko neho sa nachádza najvyššie položené lyžiarske stredisko hornej Nitry Skiarena Fačkovské sedlo - Kľak. Je to aj celoročné turistické centrum celej kotliny. V zime je k dispozícii päť zjazdoviek a štyri vleky. V okolí strediska sa nachádza 15 kilometrov udržiavaných bežkárskych tratí. V pohorí Lúčanskej časti Malej Fatry je ukrytá aj národná prírodná pamiatka Kľacký vodopád. Nachádza sa v nadmorskej výške 990 metrov a voda tu padá z výšky 30 metrov. Dostupný je po značenej trase z obce Vrícko aj Fačkov.V okolí Prievidze sa nachádza ďalších päť menších lyžiarskych stredísk. Približne 500 metrov od obce Kľačno nájdeme lyžiarsky areál v nadmorskej výške 650 metrov. Ponúka 1,1 kilometra zjazdoviek a dva vleky. Vďaka severnej orientácii svahov sa tu udrží prírodný sneh približne 70 dní v roku. Priaznivcom bežkovania ponúka tri kilometre upravovaných bežeckých tratí.V neďalekej Porube sa nachádzajú tri vleky a zjazdovky v celkovej dĺžke 3,38 kilometra. Terén je vhodný pre začínajúcich lyžiarov. V rámci strediska sa nachádza 12 kilometrov udržiavaných tratí pre bežkárov. Ďalší osvetlený 450 metrov dlhý lyžiarsky vlek sa nachádza v obci Kanianka.Lyžiarske stredisko Cigeľ Priedavky - Šabľová ponúka okrem lyžovačky na 800 metrov dlhej umelo zasnežovanej zjazdovke aj výhľady na dominantu hornej Nitry - Bojnický zámok. Toto stredisko obľubujú hlavne domáci. Krátky, ale dobre situovaný svah je obľúbený medzi zjazdovými lyžiarmi, jeho prevýšenie je 195 metrov.Osobitné postavenie má lyžiarske stredisko Ski TMG Remata. Nachádza sa na rozhraní Kremnických vrchov a pohoria Vtáčnik, medzi Prievidzou a Handlovou. Bolo to prvé lyžiarske stredisko, ktoré malo umelé osvetlenie a zároveň prvé, ktoré svoje kvalitné svahy ponúklo zdravotne postihnutým. Od roku 1989 sa stala Remata strediskom telesne postihnutých športovcov. Stredisko sa nachádza vo výške 500 m n. m. a má umelo zasnežovanú zjazdovku.Neďaleko Handlovej sa nachádzajú výrazné skalnaté vrcholy Veľkého a Malého Griča, ktoré sú súčasťou pohoria Vtáčnik. Ďalšiu peknú turistickú vychádzku ponúka Vyšehrad, nevysoký 800-metrový kopec v hlavnom hrebeni pohoria Žiar. Kopec je charakteristický skalnými stenami padajúcimi strmo do doliny. Tento výstup je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Na kopci sa zachovali pozostatky hradiska z obdobia Veľkej Moravy.Zaujímavou atrakciou regiónu je sklársky skanzen vo Valaskej Belej. V dňoch, keď je zapálená pec, môžu turisti naživo vidieť prácu so sklom. Nad obcou sa nachádza lyžiarske stredisko Homôlka s dvoma stredne náročnými zjazdovkami a tromi vlekmi.Na Ponitrí sa dá lyžovať aj v okolí Bánoviec nad Bebravou. Neďaleko obce Závada pod Čiernym vrchom, ktorá je administratívnou súčasťou obce Kšinná, sa nachádza lyžiarsky areál s dvoma zjazdovkami. Tie sú však naviazané na prírodný sneh.Najjužnejšie a najnižšie – vo výške asi 160 m n. m. – položený lyžiarsky vlek na Slovensku sa nachádza v obci Čechy v okrese Nové Zámky. Dosahuje dĺžku len 200 metrov, ale ak je dostatočne chladno, vďaka umelému zasnežovaniu a večernému lyžovaniu je svah hojne využívaný.Pre nelyžiarov môžu byť na Ponitrí zaujímavé zimné vychádzky do Uhrovca a jeho okolia. Okrem rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka sa nad obcou nachádzajú zrúcaniny románskeho hradu Uhrovec, z ktorého sú jedinečné výhľady. Neďaleko sa vypína aj vrch Rokoš, ktorý patrí medzi územia európskeho významu. Žije tu naša najväčšia mačkovitá šelma rys ostrovid. V kopci je aj voľne prístupná jaskyňa Brložná diera. V neďalekých Horných Vesteniciach majú Medvediu jaskyňu.Stávkou na istotu sú Topoľčianky. Národný žrebčín, zubria zvernica, kaštieľ v Topoľčiankach i vínne pivnice sú prístupné pre turistov počas celého roka.