Ponúkali sme zdravotníkov, nedali ich k nám, tvrdí primátor Revúcej

Revúca 30. októbra (TASR) – Samospráva Revúcej mala zdravotníkov, ktorých ponúkala na využitie pri testovaní, nebolo jej to však umožnené. Pre TASR to uviedol primátor Július Buchta, ktorý podľa vlastných slov nevie, koľko zdravotníkov bude mať mesto k dispozícii od štátu.



„Podľa informácií, ktoré mi naposledy poslali, sme o jednej popoludní mali 60-percentnú naplnenosť zdravotníkmi. Ja pritom mám takých, ktorých by som vedel dať na odberné miesta. Posielal som emailom žiadosť, nech nám ich priradia do Revúcej, ale nestalo sa tak,“ konštatoval primátor, podľa ktorého komunikácia s Ozbrojenými silami SR nie je na dostačujúcej úrovni. „Keby sme mali s kým komunikovať, mohli sme urobiť viac,“ dodal.



Problematická je podľa neho napríklad mestská časť Revúčka, kde žije väčší počet starších občanov. „Chcú sa dať testovať, ale nemáme tam ani jedného lekára. Volala nám jedna doktorka, že by tam šla, ale povedali mi, že tam nemajú voľné miesto, iba v nedeľu. Lenže ja v poslednej aktualizácii, ktorú som dostal, vidím, že tam nie je obsadené nič,“ podotkol primátor, podľa ktorého obyvatelia v prípade netestovania v Revúčke môžu obviňovať mesto, hoci za to nemôže.



Zdôraznil, že čo sa týka samosprávy a súčinnosti, ktorú poskytli, majú na 100 percent všetko zabezpečené. „Zatiaľ nám nedoviezli ochranné prostriedky ani dezinfekciu. My máme svoje vlastné, ktoré máme pre prípad pripravené, lebo predpokladám, že to nebude všetko dovezené,“ poznamenal Buchta.



Na testovanie bolo v Revúcej zriadených dovedna desať odberných miest. Pre nedostatok lekárov však podľa primátora nie je isté, či bude možné v sobotu ráno všetky otvoriť.