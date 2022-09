Ponuku Divadelnej Nitry si prišli pozrieť tisícky divákov

Nitra 29. septembra (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra ponúkol divákom počas svojho 31. ročníka 15 inscenácií v produkcii desiatich krajín. Ako informovali organizátori, v dňoch od 23. do 28. septembra si divadelné predstavenia pozrelo 2346 divákov, do 29 podujatí sprievodného programu sa zapojilo 1980 návštevníkov.



Asociácii divadelná Nitra sa podarilo na festival priviesť mnohých zahraničných tvorcov, ktorí sa na Slovensku predstavili po prvý raz. "Návštevníci videli príbehy z vojny, traumy z detstva, osudy ľudského tela, výzvy na ochranu prírody. A čo je najdôležitejšie, tieto vážne, mnoho ráz tabuizované témy, podané nezvyčajnými scénickými prostriedkami, silne oslovili publikum," uviedla riaditeľka festivalu Darina Kárová.



Podľa jej slov festival ukázal, že ľudia nezabudli chodiť do divadla. "Práve naopak, diváci akoby sa po pandémii stali vnímavejšími k neuveriteľnej krehkosti bytia človeka, spoločnosti, prírody. Teší nás, že menšie sály boli pri všetkých predstaveniach plné do posledného miesta," dodala Kárová.



Atmosféru na 31. ročníku festivalu Divadelná Nitra ocenil aj kurátor hlavného zahraničného programu Ján Šimko. "'Pokoronová' divadelná situácia sa veľmi zmenila a tvorcovia premýšľajú nad svojím novým vzťahom k divadlu ako k médiu umeleckej výpovede. A to sa udialo aj u divákov. Mám dojem, že ľudia prichádzali na festival, pretože hľadali iné ako zábavné divadlo. Že hľadali divadlo ako prostriedok na reflexiu sveta," doplnil Šimko.