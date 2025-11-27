Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Popadané stromy: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali pätnásťkrát

Miesto zásahu hasičov. Foto: HaZZ

Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov z vozovky, budov a elektrického vedenia a odčerpávanie vody z pivnice rodinného domu.

Autor TASR
Žilina 27. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Žilinskom kraji zasahovali v stredu (26. 11.) v súvislosti s poveternostnou situáciou pri 15 výjazdoch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti.

„Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov z vozovky, budov a elektrického vedenia a odčerpávanie vody z pivnice rodinného domu. Celkom zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ, 24 členov DHZO a bolo nasadených 11 kusov hasičskej techniky,“ spresnili hasiči.

Príslušníci HaZZ zo Žiliny a Bytče zasahovali päťkrát, ružomberskí hasiči zasahovali jedenkrát a ten istý počet zásahov absolvovali aj hasiči z Kysuckého Nového Mesta a Dolného Kubína. Členovia DHZO zasahovali po jednom raze v žilinských mestských častiach Bytčica a Trnové, v obciach Dubové, Podhorie, Klokočov, Snežnica a v mestskej časti Kysuckého Nového Mesta Oškerda.

