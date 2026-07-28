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Popáleniny či tráviace ťažkosti: S čím bojujú zdravotníci v lete?
Osobitná opatrnosť platí v blízkosti grilu vždy, keď sú nablízku deti. Ich prirodzená zvedavosť a rýchlosť pohybu z nich robí najzraniteľnejšiu skupinu.
Autor TASR
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Žiar nad Hronom 28. júla (TASR) - Popáleniny vzniknuté pri grilovaní, rezné rany, tráviace problémy po nedostatočne tepelne upravenom mäse či bodnutia hmyzom patria podľa zdravotníkov medzi najčastejšie dôvody letných návštev nemocnice. Lekárka z chirurgického oddelenia Nemocnice Agel Žiar nad Hronom Ingrid Baharová upozornila, že mnohým situáciám by sa dalo predísť jednoduchými opatreniami a základnou obozretnosťou.
Popáleniny patria k prípadom, ktoré lekári riešia počas leta najčastejšie. Vznikajú pri kontakte s rozpáleným roštom, horúcim olejom alebo uhlím a ľudia ich spočiatku podceňujú. Zásadnou chybou je podľa odborníčky siahnuť po domácich receptoch. „Masť, olej ani zubná pasta na čerstvú popáleninu nepatria. Správny postup je jednoduchý: chladiť vlažnou tečúcou vodou pätnásť minút, neprepichovať pľuzgiere a ranu sterilne zakryť,“ priblížila lekárka. Ak je postihnutá plocha väčšia ako dlaň alebo sa nachádza na tvári či rukách, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.
Osobitná opatrnosť platí v blízkosti grilu vždy, keď sú nablízku deti. Ich prirodzená zvedavosť a rýchlosť pohybu z nich robí najzraniteľnejšiu skupinu. Gril musí stáť stabilne a mimo ich dosahu, rovnako ako ostré náradie a horľaviny.
Pri porezaní je podľa Baharovej dôležité zastaviť krvácanie tlakom. Ranu je potrebné vyčistiť a prekryť čistým materiálom. Ak sa krvácanie nepodarí zastaviť do desiatich minút, ak je rana hlboká alebo znečistená, cesta na urgentný príjem je nevyhnutná. V takýchto prípadoch lekári často dopĺňajú aj očkovanie proti tetanu.
Počas letných dní sú časté aj otravy jedlom. Ich najčastejšími príčinami sú nedostatočne vychladené potraviny, mäso ponechané dlho na vzduchu alebo nedostatočná tepelná úprava. „Nevoľnosť a hnačka väčšinou odídu samy, no vysoká horúčka, krv v stolici alebo výrazná slabosť sú signálom, že situáciu treba riešiť s lekárom,“ poznamenala Bahárová s tým, že na zvýšenú opatrnosť treba dbať najmä pri deťoch, tehotných ženách a starších ľuďoch.
Rebríček najčastejších letných prípadov uzatvárajú bodnutia hmyzom, ktoré sú pre väčšinu ľudí síce nepríjemné, no zvládnuteľné. Nebezpečné sa stávajú vtedy, keď spustia alergickú reakciu. „Rozsiahly opuch, problémy s dýchaním alebo závraty po bodnutí sú dôvodom na okamžité volanie záchrannej služby. Ľudia, ktorí vedia o svojej alergii, by mali nosiť adrenalínové pero pri sebe vždy a všade, nielen na výletoch," zdôraznila lekárka.
Popáleniny patria k prípadom, ktoré lekári riešia počas leta najčastejšie. Vznikajú pri kontakte s rozpáleným roštom, horúcim olejom alebo uhlím a ľudia ich spočiatku podceňujú. Zásadnou chybou je podľa odborníčky siahnuť po domácich receptoch. „Masť, olej ani zubná pasta na čerstvú popáleninu nepatria. Správny postup je jednoduchý: chladiť vlažnou tečúcou vodou pätnásť minút, neprepichovať pľuzgiere a ranu sterilne zakryť,“ priblížila lekárka. Ak je postihnutá plocha väčšia ako dlaň alebo sa nachádza na tvári či rukách, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.
Osobitná opatrnosť platí v blízkosti grilu vždy, keď sú nablízku deti. Ich prirodzená zvedavosť a rýchlosť pohybu z nich robí najzraniteľnejšiu skupinu. Gril musí stáť stabilne a mimo ich dosahu, rovnako ako ostré náradie a horľaviny.
Pri porezaní je podľa Baharovej dôležité zastaviť krvácanie tlakom. Ranu je potrebné vyčistiť a prekryť čistým materiálom. Ak sa krvácanie nepodarí zastaviť do desiatich minút, ak je rana hlboká alebo znečistená, cesta na urgentný príjem je nevyhnutná. V takýchto prípadoch lekári často dopĺňajú aj očkovanie proti tetanu.
Počas letných dní sú časté aj otravy jedlom. Ich najčastejšími príčinami sú nedostatočne vychladené potraviny, mäso ponechané dlho na vzduchu alebo nedostatočná tepelná úprava. „Nevoľnosť a hnačka väčšinou odídu samy, no vysoká horúčka, krv v stolici alebo výrazná slabosť sú signálom, že situáciu treba riešiť s lekárom,“ poznamenala Bahárová s tým, že na zvýšenú opatrnosť treba dbať najmä pri deťoch, tehotných ženách a starších ľuďoch.
Rebríček najčastejších letných prípadov uzatvárajú bodnutia hmyzom, ktoré sú pre väčšinu ľudí síce nepríjemné, no zvládnuteľné. Nebezpečné sa stávajú vtedy, keď spustia alergickú reakciu. „Rozsiahly opuch, problémy s dýchaním alebo závraty po bodnutí sú dôvodom na okamžité volanie záchrannej služby. Ľudia, ktorí vedia o svojej alergii, by mali nosiť adrenalínové pero pri sebe vždy a všade, nielen na výletoch," zdôraznila lekárka.