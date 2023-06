Popálený muž z Prešova podľahol ťažkým zraneniam v nemocnici

Košice 1. júna (TASR) - Muž, ktorého v stredu (31. 5.) previezli z Prešova s ťažkými popáleninami a v život ohrozujúcom stave, vo štvrtok podľahol zraneniam v košickej nemocnici. Potvrdila to Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v košickej Šaci patrí.



"Pacient, ktorý bol v stredu vrtuľníkom leteckej záchrannej služby prevezený s ťažkými popáleninami a v bezprostrednom ohrození života na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Agel Košice-Šaca, napriek enormnej snahe celého lekárskeho tímu vo štvrtok na poludnie, bohužiaľ, svojim zraneniam podľahol," uviedla.



Ako v stredu informovali záchranári, volanie o pomoc pre horiaceho 23-ročného muža na Mudroňovej ulici v Prešove zaznamenali predpoludním na tiesňovej linke 155. Okoloidúci sa mu snažili pomôcť a plamene uhasili. "Muž už nereagoval, ale dýchal. Vyslaní záchranári ho vzhľadom na ťažké popáleniny uviedli do umelého spánku. Do nemocnice ho v kritickom stave prevážali leteckí záchranári," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.



Na mieste zasahovali aj hasiči. Privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru stanovil ako najpravdepodobnejšiu príčinu vzniku požiaru úmyselné konanie osoby.