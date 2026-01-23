Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vydierali ho pre mobil: Hrozili polámaním končatín aj smrťou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia už pár hodín po skutku zadržala oboch mužov, ktorí boli podozriví z uvedeného protiprávneho konania.

Autor TASR
Levoča 23. januára (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 18 a 26 rokov z vydierania, ktorého sa dopustili v Levoči. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v stredu (21. 1.) v jednom z rodinných domov popíjali alkohol s 24-ročným mužom a stretnutie sa nakoniec skončilo vyhrážkami a fyzickým útokom.

„Začali so slovnými útokmi, potom s fyzickými útokmi a nakoniec sa tomuto mužovi začali vyhrážať ublížením na zdraví, pokiaľ im nekúpi mobilný telefón. Ak tak neurobí, tak ho priviažu k stromu v lese, polámu mu ruky aj nohy, dopichajú, podupú i podrežú ho,“ priblížila hovorkyňa s tým, že 24-ročný muž sa bál, a tak šiel s nimi do predajne telefón kúpiť. To sa mu však nepodarilo a od útočníkov neskôr ušiel.

Polícia už pár hodín po skutku zadržala oboch mužov, ktorí boli podozriví z uvedeného protiprávneho konania. Následne ich obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Okresný policajný vyšetrovateľ z Popradu po vykonaní potrebných procesných úkonov voči obom mužom vzniesol obvinenie zo zločinu vydierania. „Podľa zákona im hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ uzavrela Ligdayová.
