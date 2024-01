POPÍJANIE V BYTE: Skončilo sa bitkou, polícia koná

Trenčín 24. januára (TASR) - Trenčianski policajti obvinili 30-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Popíjanie v byte v Trenčíne vyústilo do verbálnej hádky a následne do fyzického konfliktu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Tridsaťročný muž mal napadnúť poškodeného, pričom ho opakovane udrel päsťou do hlavy. Poškodený sa začal voči útoku páchateľa aktívne brániť, počas bitky sa presunuli aj do spoločných priestorov bytového domu. Obvinený sa mal poškodenému vyhrážať smrťou," doplnila Kuzmová.



Policajti obmedzili útočníkovi osobnú slobodu, v dychu mu namerali 2,17 promile alkoholu. Následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia.