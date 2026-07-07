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POPLACH NA D1: Z kamióna uniká nebezpečná látka

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Únik nebezpečnej látky je zastavený, ale je to nestabilné. Pravdepodobne bude musieť dôjsť k prečerpávaniu.

Autor TASR
,aktualizované 
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Prešove 7. júla (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove.

Operačný dôstojník KR HaZZ spresnil, že k udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici, ktorá zostala zatvorená.

Únik nebezpečnej látky je zastavený, ale je to nestabilné. Pravdepodobne bude musieť dôjsť k prečerpávaniu,“ povedal pre TASR s tým, že na mieste zasahuje 17 hasičov s ôsmimi kusmi techniky.

Podľa jeho slov by mal o ďalšom postupe rozhodnúť krízový štáb.
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