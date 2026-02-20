Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Regióny

POPLACH V KOŠICIACH: Hasiči privolali aj policajného pyrotechnika

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hasiči žiadajú vodičov, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.

Autor TASR
,aktualizované 
Košice 20. februára (TASR) - Hasiči momentálne zasahujú na Šoltésovej ulici v Košiciach v súvislosti s nahlásenou nebezpečnou látkou. Veliteľ zásahu si po prieskume na miesto vyžiadal aj prítomnosť policajného pyrotechnika. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Na mieste zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi techniky. „Po príchode na miesto si veliteľ zistil prieskumom, že ide o kyselinu pikrovú v pôvodnom obale na povale. Momentálne nie sú evakuované žiadne osoby, nie sú hlásené ani úmrtia, ani zranené osoby,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint.

Hasiči žiadajú vodičov, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia