Poplatky v školských zariadeniach v Poprade sa zvyšovať nebudú

Poprad 11. decembra (TASR) - Poplatky v školských zariadeniach v meste Poprad sa od nového roka zvyšovať nebudú. Samospráva na stredajšie rokovanie mestského zastupiteľstva predložila návrh, na základe ktorého sa mali od nového roka zvýšiť príspevky od zákonných zástupcov v základných umeleckých školách, centrách voľného času, školských kluboch detí a tiež režijné náklady v školských jedálňach. Návrh napokon nenašiel podporu trojpätinovej väčšiny mestských poslancov a výška poplatkov tak ostáva nezmenená. Za zvyšovanie hlasovalo desať z 18 prítomných poslancov.



"Nejde o enormné navýšenie, je to o dve, tri, respektíve štyri eurá mesačne, vďaka čomu by sa však zvýšil rozpočet týchto zariadení o 280.000 eur ročne, aby tak mohli zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces," podotkla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu v Poprade Ľubica Barancová. Upozornila, že každoročne sa školským zariadeniam zvyšujú náklady na energie, tovary či mzdy. Objasnila, že na základe novely zákona sa obciam znížil percentuálny podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb zo 70 na 55,1 percenta a tiež koeficient na jedného prepočítaného žiaka zo 103,86 na 98,65 eur. To má podľa mesta za následok pokles objemu finančných prostriedkov určených školám a školským zariadeniam.



"Zvyšovanie je problém najmä pri viacpočetných rodinách, ale aj pre matky samoživiteľky, ktoré musia bojovať aj s inými zvýšeniami nákladov," upozornila poslankyňa Helena Mezenská, ktorá zvyšovanie príspevkov nepodporila. Mesto by malo podľa nej nájsť prostriedky na kompenzáciu zvýšených výdavkov a nižších príjmov v školských zariadeniach niekde inde. Za návrh napokon nezahlasovali ani ostatní poslanci klubu Poprad na 1. mieste.