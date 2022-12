Poplatky za internáty či školské obedy sa v Košickom kraji zvýšia

Košice 19. decembra (TASR) – Na stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK) dôjde od nového roka k zvýšeniu ceny stravného za obedy, stúpnu aj ceny ubytovania na internátoch. V zmene všeobecných záväzných nariadení to schválilo v pondelok krajské zastupiteľstvo.



Cena za obed študenta v školskej jedálni stúpne o 40 centov a za celodennú stravu na školskom internáte o 82 centov. Cena za internátne ubytovanie sa zvýši mesačne o osem až 20 eur podľa rozhodnutia riaditeľa internátu. Výška mesačného príspevku na internátne ubytovanie tak bude po novom v rozmedzí 20 až 60 eur, pred tým to bolo 12 až 40 eur.



Zvyšuje sa aj školné na jazykových školách, príspevok na činnosť centra voľného času, príspevok na úhradu nákladov v materskej škole a školskom klube detí či stravné v materskej a základnej škole. Mení sa aj priemerná suma na mzdy a prevádzku na žiaka a na jedno jedlo.



Pri zvýšení poplatkov kraj dôvodí nárastom cien energií, infláciou aj valorizáciou platov zamestnancov. "Preto boli finančné intervaly upravené tak, aby vytvárali dostatočný priestor pre štatutárov škôl a školských zariadení na niekoľko rokov vopred. Konkrétnu výšku poplatku určí riaditeľ jazykovej školy, školského zariadenia v závislosti od podmienok," informoval Úrad KSK.



Predseda kraja Rastislav Trnka uviedol, že kraj vynaloží na jedného ubytovaného žiaka v internáte ročne v priemere 2243 eur. "To znamená, že aj pri zvýšení cien zostáva gro nákladov na internátne ubytovanie na pleciach župy," konštatoval.