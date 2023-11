Poplatky za jasle a daň za verejné priestranstvo sa v Košiciach zvýšia

Košice 24. novembra (TASR) - Poplatok za mestské detské jasle v Košiciach či daň za užívanie verejného priestranstva v meste od nového roka stúpnu. Schválili to poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom piatkovom mimoriadnom rokovaní. Zároveň odmietli zvyšovanie miestnych daní, dane za ubytovanie, poplatkov pre žiakov základných a materských škôl či komunálny odpad v navrhovanom rozsahu. Primátor Jaroslav Polaček avizoval, že o neschválených návrhoch budú ešte rokovať na ďalšom mimoriadnom MsZ.



Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, respektíve úkony starostlivosti a výchovu, stúpnu z 250 eur na mesiac na sumu 300 eur. Úhrada za stravovanie bude po novom namiesto 1,89 eura na deň 2,95 eura. Týka sa to jedných detských jaslí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



Čo sa týka užívania verejného priestranstva, po novom bude okrem iného rozdelené na rozšírené centrum, veľké a malé časti.



Ďalšie návrhy mesta na zvyšovanie daní a poplatkov MsZ neodobrilo. "My ako klub sa v zásade nebránime zvyšovaniu daní, lebo si uvedomujeme infláciu, že všetko ide hore. Je potrebné povedať, že ak sa nazbiera osem rôznych poplatkov, tak niektoré nízkopríjmové skupiny budú mať obrovský problém to zvládať," povedal predseda Košického klubu Ladislav Lörinc. Podľa jeho slov predstavovali predložené návrhy radikálne zvýšenie. Tvrdí, že je potrebné hovoriť najmä o úsporách a racionalizácii procesov či efektívnom riadení niektorých projektov.



Podľa Polačeka bude nutné pristúpiť k opatreniam na úrovni znižovania rozsahu služieb. O daniach a poplatkoch má MsZ rokovať aj na budúci týždeň, na kedy avizovalo zvolanie ďalšieho mimoriadneho zasadnutia. "Musia všetci pochopiť, že v tejto chvíli je ohrozená doprava, odpady, kosenie, mestská polícia, bezpečnosť a ďalšie úkony, za ktoré sme spoločne s poslancami zodpovední. My už dnes vieme, že škrtať na službách budeme musieť. Otázka znie, v akom rozsahu," uviedol.



Primátor tvrdí, že v dôsledku viacerých zákonov a zásahom štátnych orgánov v uplynulých rokoch prišlo mesto Košice o finančné zdroje v celkovej výške 115 miliónov eur. Magistrát viackrát upozornil, že mesto je v zložitej finančnej situácii a v rozpočte na budúci rok mu chýba 42 miliónov eur. Podľa Lörinca situácia nie je až taká zlá, ako ju vedenie mesta prezentuje.