Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Regióny

Poplatky za odpad v Topoľčanoch sa pre občanov nemenia

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Ľudia, ktorí žijú alebo pracujú mimo SR, majú odpustený poplatok v súlade s dĺžkou obdobia, ktoré trávia v Topoľčanoch.

Autor TASR
Topoľčany 30. decembra (TASR) - Výška poplatku za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v meste Topoľčany zostane v budúcom roku pre obyvateľov mesta na rovnakej úrovni ako v tomto roku. Mesto napriek nepriaznivej finančnej situácii samospráv zároveň rozšírilo od nového roka rozsah úľav na poplatku za komunálny odpad pre vybrané skupiny občanov. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva.

Samospráva podľa primátorky Alexandry Gieciovej zohľadnila pripomienky občanov. „Nastavili sme poplatky férovejšie voči tým, ktorí sa v Topoľčanoch počas roka zdržujú len minimálne, ale zároveň tak, aby sa im účelovo nevyhli občania, ktorí odpad v meste skutočne vytvárajú,“ povedala.

Úľavy na poplatku za komunálny odpad sa zvýšili na 80 percent pre študentov študujúcich v zahraničí. Na 50 percent sa znížil poplatok pre ľudí pracujúcich alebo trvalo žijúcich mimo územia Topoľčian v SR, úľava sa však nevzťahuje na pobyt v rekreačných a chatových oblastiach.

Ľudia, ktorí žijú alebo pracujú mimo SR, majú odpustený poplatok v súlade s dĺžkou obdobia, ktoré trávia v Topoľčanoch. Napríklad opatrovateľky jazdiace na dvojtýždňové turnusy si môžu uplatniť 50-percentnú úľavu na poplatku za komunálny odpad. Pre seniorov, ktorí dovŕšili 65 rokov, sa automaticky uplatňuje nezmenená úľava vo výške 20 percent.
.

Neprehliadnite

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?