Poplatky za odpad v Z.Moravciach zvyšujú aj náklady na čierne skládky

Zlaté Moravce 11. januára (TASR) - Mesto Zlaté Moravce zvýšilo od začiatku tohto roka poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kým vlani predstavoval ročný poplatok 35 eur, v tomto roku dosiahne 40 eur na osobu a rok. Zvýšenie sadzby schválili mestskí poslanci.



Pôvodne predložený návrh paušálneho poplatku pre fyzické osoby počítal so sumou 45 eur na obyvateľa a rok. Podľa riaditeľa Technických služieb v Zlatých Moravciach Branislava Vargu ide o reálnu cenu nákladov na tvorbu komunálneho odpadu v meste. "Do tejto ceny sa narátavajú všetky náklady vrátane nákladov na odstraňovanie čiernych skládok, vstupy a náklady na jednotlivé prevádzky, servisy áut, mzdové prostriedky, školenia," skonštatoval. Poslanci napokon schválili poplatok o päť eur nižší oproti navrhovanému z dôvodu zmiernenia negatívnych vplyvov zvýšeného poplatku na domácnosti.



Obyvateľom starším ako 65 rokov bude poskytnuté zníženie poplatku o päť eur na 35 eur za osobu a rok bez potreby požiadať o zníženie. Mesto vypočíta znížený poplatok na základe podkladov z evidencie obyvateľstva.



Renáta Kordošová z Mestského úradu v Zlatých Moravciach skonštatovala, že radnica opakovane upozorňuje obyvateľov, že zvýšené náklady spojené s odpadovým hospodárstvom sú spôsobené nielen nárastom inflácie a nepriaznivou ekonomickou situáciou. Technické služby mesta majú neprimerane vysoké dodatočné náklady na likvidáciu obrovského množstva nevytriedeného odpadu, ktorý hromadia niektorí obyvatelia pri kontajneroch vedľa bytových domov alebo na iných miestach v meste, ktoré nie sú na uloženie odpadu určené.



Náklady spojené s vypratávaním týchto priestorov aj mimo zberových termínov, následné vytriedenie a likvidácia sú v konečnom dôsledku prenesené cez zvýšený poplatok na všetkých obyvateľov mesta. "V praxi to znamená, že pokiaľ sa výdavky spojené s odpadovým hospodárstvom nepodarí ustáliť, mesto Zlaté Moravce bude nútené na rok 2026 opätovne predložiť návrh na zvýšenie tohto poplatku," upozornila Kordošová.