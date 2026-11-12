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Poplatky za zber zmesového komunálneho odpadu v Trnavej Hore nezvýšia
Starosta však v tejto súvislosti apeluje na obyvateľov, aby nepoľavili a aby odpad každého druhu triedili ešte dôslednejšie.
Autor TASR
Trnavá Hora 12. novembra (TASR) - V Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom v budúcom roku nezvýšia poplatok za zber zmesového komunálneho odpadu a ostane na doterajšej úrovni. Informoval o tom dosluhujúci starosta Pavel Kravec s tým, že tento krok si môže samospráva dovoliť vďaka disciplíne obyvateľov, ako aj dlhodobej snahe a efektívnemu nastaveniu odpadového hospodárstva zo strany obce.
„Za sedem rokov od zavedenia žetónového systému sme spoločným úsilím dokázali znížiť objem zmesového odpadu vyvážaného na skládku zo 122 kilogramov na obyvateľa na súčasných 50 kilogramov. Tento výborný výsledok je priamym dôkazom toho, že náš obecný systém funguje a prináša reálne úspory,“ zhodnotil starosta.
Udržať výšku poplatkov bez zmeny sa podľa jeho slov samospráve darí na základe viacerých faktorov. Jednak sú to nižšie poplatky za skládkovanie, ktoré súvisia s mierou vytriedenia, úspora na vývozoch a spracovaní vytriedených zložiek či zodpovedný prístup obce. „Obec dlhodobo rozvíja zberný dvor, zabezpečuje podmienky na triedenie bioodpadu a priebežne optimalizuje náklady na zvoz tak, aby sme občanov nezaťažovali zdražovaním,“ podotkol Kravec.
Starosta však v tejto súvislosti apeluje na obyvateľov, aby nepoľavili a aby odpad každého druhu triedili ešte dôslednejšie. Poukázal aj na stúpajúce náklady na energie, prácu či skládkovanie. Podotkol, že každý správne roztriedený kúsok priamo šetrí peňaženku obyvateľov, obecný rozpočet aj prírodu. „Pravidlo je jednoduché: čím dôslednejšie budeme triediť, tým stabilnejšiu a nižšiu cenu si dokážeme udržať aj v budúcich rokoch,“ podotkol.
„Za sedem rokov od zavedenia žetónového systému sme spoločným úsilím dokázali znížiť objem zmesového odpadu vyvážaného na skládku zo 122 kilogramov na obyvateľa na súčasných 50 kilogramov. Tento výborný výsledok je priamym dôkazom toho, že náš obecný systém funguje a prináša reálne úspory,“ zhodnotil starosta.
Udržať výšku poplatkov bez zmeny sa podľa jeho slov samospráve darí na základe viacerých faktorov. Jednak sú to nižšie poplatky za skládkovanie, ktoré súvisia s mierou vytriedenia, úspora na vývozoch a spracovaní vytriedených zložiek či zodpovedný prístup obce. „Obec dlhodobo rozvíja zberný dvor, zabezpečuje podmienky na triedenie bioodpadu a priebežne optimalizuje náklady na zvoz tak, aby sme občanov nezaťažovali zdražovaním,“ podotkol Kravec.
Starosta však v tejto súvislosti apeluje na obyvateľov, aby nepoľavili a aby odpad každého druhu triedili ešte dôslednejšie. Poukázal aj na stúpajúce náklady na energie, prácu či skládkovanie. Podotkol, že každý správne roztriedený kúsok priamo šetrí peňaženku obyvateľov, obecný rozpočet aj prírodu. „Pravidlo je jednoduché: čím dôslednejšie budeme triediť, tým stabilnejšiu a nižšiu cenu si dokážeme udržať aj v budúcich rokoch,“ podotkol.