Poplatok za komunálny odpad je v Stožku vyšší ako vlani

Stožok 30. marca (TASR) - Poplatok za komunálny odpad je tento rok v obci Stožok v Detvianskom okrese vyšší ako vlani, v súčasnosti platí občan 40 eur na osobu a na rok. TASR o tom informovala starostka obce Darina Petrincová s tým, že minulý rok bol poplatok 30 eur na osobu a na rok.



Vytriedenie odpadu je podľa nej na dobrej úrovni, v roku 2024 sa podarilo vytriediť 42 percent. Zároveň minulý rok rozdávali do domácností farebné koše na triedenie. „Predtým boli vytvorené hniezda po obci, boli to určené miesta, kde boli 1100-litrové nádoby na zber skla a papiera. Občania však mali s týmto problém a vytriedené zložky nakoniec skončili v nádobe na komunálny odpad,“ objasnila.



Kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad získali do obce vďaka výzve od štátu. Všetky rozdali do domácností. „Samozrejme, neušlo sa všetkým, veľa z nich má aj svoje vlastné, či už kúpené, alebo vyrobené,“ spomenula.



Systém zberu komunálneho odpadu kódovaním košov starostka neplánuje zavádzať. Skenovaním kódov získavajú zapojené samosprávy údaje o počte vyvezených zberných košov, kontrolovať ich je možné v aplikácii. Vzniká tak presný prehľad o tom, ktorá domácnosť si koľkokrát v roku dala vyviezť nádobu s odpadom, i to, aká veľká bola. „Tí, ktorí na tento systém prešli, ho potom aj rušili. Keď sú občania nútení platiť len za to, čo vytriedili, tak zaručene budú špekulovať,“ priblížila. Podľa nej by sa mohlo stať, že na zníženie objemu odpadu by vznikali čierne skládky. „Stalo sa aj to, že ľudia z okolitých miest a obcí nosili odpad tam, kde systém kódovania nie je,“ reagovala. Konštatovala, že zmysel by to malo len vtedy, keď by na kódovanie boli nastavené všetky slovenské samosprávy.