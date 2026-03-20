Poplatok za komunálny odpad v Bratislave je možné zaplatiť online
Používateľom s aktívnou elektronickou schránkou na slovensko.sk je rozhodnutie doručené automaticky tam.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Po dani z nehnuteľností je po novom možné zaplatiť v Bratislave online aj poplatok za komunálny odpad. Umožňuje to tzv. Bratislavské konto. Novinka je určená pre fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo majú v nájme rodinný dom v hlavnom meste. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Rovnako ako pri dani z nehnuteľností, ani pri poplatku za komunálny odpad už nie je potrebné čakať na pošte, tlačiť rozhodnutia či riešiť ich doručovanie poštou,“ skonštatoval Bubla.
Používateľom s aktívnou elektronickou schránkou na slovensko.sk je rozhodnutie doručené automaticky tam. Ak používateľ elektronickú schránku aktívnu nemá, môže si v Bratislavskom konte zvoliť doručenie informácie o vyrubenom poplatku formou Oznámenia, teda e-mailom. V takom prípade správca dane nezasiela rozhodnutie poštou, ale pošle prostredníctvom tzv. Bratislavského konta. Vyrubený poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od doručenia.
Konto, platiace pre daň z nehnuteľností aj pre poplatok za komunálny odpad, je každý rok možné zmeniť do 1. februára. Po tomto termíne správca dane začína vydávať rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad a v mesiacoch apríl až máj aj rozhodnutia k dani z nehnuteľností.
Poplatok za komunálny odpad aj daň z nehnuteľností je možné uhradiť platobnou kartou vrátane podpory Apple Pay a Google Pay, naskenovaním QR kódu alebo bankovým prevodom. Všetky údaje sú dostupné priamo v Bratislavskom konte.
„Rovnako ako pri dani z nehnuteľností, ani pri poplatku za komunálny odpad už nie je potrebné čakať na pošte, tlačiť rozhodnutia či riešiť ich doručovanie poštou,“ skonštatoval Bubla.
Používateľom s aktívnou elektronickou schránkou na slovensko.sk je rozhodnutie doručené automaticky tam. Ak používateľ elektronickú schránku aktívnu nemá, môže si v Bratislavskom konte zvoliť doručenie informácie o vyrubenom poplatku formou Oznámenia, teda e-mailom. V takom prípade správca dane nezasiela rozhodnutie poštou, ale pošle prostredníctvom tzv. Bratislavského konta. Vyrubený poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od doručenia.
Konto, platiace pre daň z nehnuteľností aj pre poplatok za komunálny odpad, je každý rok možné zmeniť do 1. februára. Po tomto termíne správca dane začína vydávať rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad a v mesiacoch apríl až máj aj rozhodnutia k dani z nehnuteľností.
Poplatok za komunálny odpad aj daň z nehnuteľností je možné uhradiť platobnou kartou vrátane podpory Apple Pay a Google Pay, naskenovaním QR kódu alebo bankovým prevodom. Všetky údaje sú dostupné priamo v Bratislavskom konte.