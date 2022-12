Poplatok za komunálny odpad v Košiciach sa od nového roka nezmení

Košice 22. decembra (TASR) - Mestskí poslanci opäť neodsúhlasili zvýšenie poplatku za komunálny odpad v Košiciach, aj v budúcom roku tak zostáva na súčasnej úrovni. Rozhodlo o tom na svojom štvrtkovom mimoriadnom rokovaní mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Vedenie mesta v polovici decembra navrhovalo zvýšenie paušálneho poplatku z 36,86 na 59,86 eura ročne a pri množstvovom zbere zo 160,16 na 228,80 eura, čo poslanci odmietli. Vo štvrtok rokovali aj o postupnom zvýšení sadzby poplatku na uvedenú úroveň do roku 2024. MsZ sa nestotožnilo ani s tým. Ako pre TASR povedal primátor Jaroslav Polaček, rozhodnutie poslancov ho zaskočilo. Tvrdí, že mesto spolu s ďalšou skupinou poslancov pripravilo kompromisný návrh, ktorý nezaťažoval seniorov ani sociálne slabšie skupiny obyvateľov.



"Neviem, ako bude vyzerať nasledujúce obdobie. Výpadok v rozpočte, nielen z dôvodu štátu, ktorý veľmi silno zasiahol do samospráv, je v Košiciach 34 miliónov eur. Ak si k tejto sume prirátame ďalších približne šesť až sedem miliónov eur za komunálny odpad, sú to šialené čísla, ktoré nám budú chýbať. Istým spôsobom to bude mať vplyv na kvalitu služieb, ktoré Košičanom dávame," skonštatoval s tým, že bude na poslancoch, ktorých služieb, aktivít a investícií sa to dotkne a z čoho sa bude škrtať.



Pripomenul, že mesto začne rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. "Dnes neviem odpovedať na to, ako a kedy dáme dokopy rozpočet tak, aby spĺňal všetky potreby Košičanov," dodal primátor.