Poplatok za odpad i miestne dane plánuje Zvolen od nového roka upraviť

Zvolen 13. novembra (TASR) - Poplatok za odpad vo Zvolene plánuje samospráva od nového roka opäť upraviť. Jeho výška bude závisieť od toho, aké poplatky za ukladanie komunálneho odpadu na skládku stanoví ministerstvo životného prostredia. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka objasnil, že to závisí aj od toho, či a za akých podmienok spustia mechanicko-biologickú úpravu odpadov v zmysle našich záväzkov v Európskej únii. Hovorca dodal, že Zvolen sa nevyhne ani úprave miestnych daní. "Opatrenia, ktoré prijala vláda v posledných rokoch a výdavky pre rast cien, ukrojili z rozpočtu zvolenskej samosprávy viac ako milión eur," zdôraznil.



Vedúca ekonomického odboru zvolenskej radnice Zuzana Hrešová pripomenula, že finančné problémy spôsobili vysoké ceny energií, tiež prudký rast cien tovarov a služieb. Primátor očakáva, že koncoročné prognózy príjmov z podielových daní nebudú pre mestá a obce priaznivé. "Bez pomoci štátu dokážu samosprávy len ťažko pripraviť vyrovnané rozpočty," spomenul.



Vyššiu cenu za smeti odhlasovalo zvolenské mestské zastupiteľstvo vlani v decembri. Mestskí poslanci schválili poplatok na obyvateľa a rok vo výške 40 eur. Bol to nárast o 12 eur, dovtedy platili poplatok 28 eur. Samospráva vtedy uviedla, že jeho výška dlhodobo neodzrkadľuje skutočné náklady spojené s jeho vývozom a spracovaním. Naposledy poplatok za odpad zvyšovali v roku 2020, bolo to vtedy o tri eurá ročne na obyvateľa. "Medzičasom však štát pre samosprávy prudko zvýšil poplatok za uloženie odpadu na skládku," vysvetlilo mesto s tým, že mu pridal aj povinnosť triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.