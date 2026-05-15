Poplatok za odpad v Prievidzi môžu obyvatelia zlúčiť pod zástupcu
Pri zlučovaní poplatníkov na poplatok za komunálny odpad mesto vydá jedno rozhodnutie pre celú domácnosť namiesto viacerých samostatných dokumentov.
Autor TASR
Prievidza 15. mája (TASR) - Obyvatelia Prievidze môžu využiť možnosť zlúčenia poplatníkov poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pod jedného zástupcu domácnosti. Opatrenie podľa radnice prináša menej administratívy či efektívnejšiu komunikáciu so samosprávou. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Zástupca domácnosti oznámi mestu, že preberá zodpovednosť za poplatok aj za ostatných členov domácnosti. Mesto následne vydá jedno rozhodnutie na jedného zástupcu domácnosti so všetkými spoločne posudzovanými osobami,“ vysvetlila postup Beňadiková.
Pri zlučovaní poplatníkov na poplatok za komunálny odpad mesto vydá jedno rozhodnutie pre celú domácnosť namiesto viacerých samostatných dokumentov. „Zástupca domácnosti tak uhradí poplatok jednou platbou, čím sa znižujú aj náklady na bankové poplatky. Výhodou je tiež jednoduchšie podávanie žiadostí o zníženie alebo odpustenie poplatku v prípade, ak sa niektorí členovia domácnosti dlhodobo nezdržiavajú v mieste trvalého pobytu,“ priblížila ďalej Beňadiková.
Zlučovanie podľa nej zároveň umožňuje pohodlnejšiu elektronickú komunikáciu s mestom, oznámenie je možné podať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk a rozhodnutie bude doručené elektronicky do schránky zástupcu domácnosti. „Ak sa niektorý člen domácnosti odsťahuje alebo dôjde k zmene, zástupca domácnosti je povinný túto skutočnosť nahlásiť do 30 dní,“ ozrejmila.
Potrebné tlačivo nájdu obyvatelia na webe mesta v sekcii tlačivá a formuláre k daniam a poplatkom. „Zlučovanie poplatníkov na poplatok za komunálny odpad prináša výhody nielen občanom, ale aj mestu. Znižuje počet vydaných rozhodnutí, zjednodušuje evidenciu a prispieva k efektívnejšej správe miestnych poplatkov,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.
